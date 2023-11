CAL * SEDUTA 8 NOVEMBRE: « PROGETTO ADEGUAMENTO STADIO DEL FONDO A LAGO DI TESERO / 15/11 SOSTITUZIONE COMPONENTI GIUNTA »

17.48 - mercoledì 8 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Semplificazioni per l’approvazione del progetto di Stadio del fondo di Tesero.

Parere positivo, condizionato all’approvazione del Consiglio comunale.

Il Progetto di adeguamento dello stadio del fondo a Lago di Tesero, in vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, è stato al centro della discussione nel primo punto all’ordine del giorno del Consiglio delle autonomie locali. In particolare, il Consiglio è stato chiamato ad esprimersi in merito alla possibilità di far accedere tale progetto all’iter semplificato di approvazione, previsto dalla legge provinciale n. 13/1997, il quale consentirebbe un più rapido superamento di una parziale incompatibilità dello stesso con gli strumenti urbanistici vigenti.

Il Presidente del Cal, Paride Gianmoena, in merito ha precisato come si tratti di un tema cruciale, in vista delle imminenti scadenze dell’appuntamento olimpico, che necessita di procedure accelerate. Gianmoena su questo punto ha informato l’aula di avere già contattato la Sindaca di Tesero, Elena Ceschini, che si è espressa a favore dell’opera. “L’accesso a procedure semplificate di approvazione – ha detto Gianmoena- deve comunque rispettare sempre la centralità del Comune, e in particolare occorre garantire che il Consiglio comunale possa esprimersi, pur all’interno di un iter più snello, in merito alla compatibilità urbanistica degli interventi pianificati sul territorio.” Ragioni di urgenza, connesse all’esigenza di approvare celermente, e conseguentemente di mettere a gara l’intervento, impongono tuttavia di valutare soluzioni procedurali che non determinino ulteriori dilazioni.

Il Sindaco di Pergine Valsugana, Roberto Oss Emer, è intervenuto proponendo quindi di esprimere parere favorevole ai fini dell’intesa prevista, condizionandone tuttavia l’efficacia alla decisione positiva del Consiglio comunale di Tesero. Sulla stessa linea si è espresso il Sindaco di Pinzolo, Michele Cereghini, che ha comunque sottolineato come il Cal debba sempre decidere in tempi brevi e di come serva invece tempo per approfondire le questioni.

Il Cal ha, quindi, espresso parere favorevole ai fini dell’intesa prevista, condizionandone tuttavia l’efficacia alla decisione positiva del Consiglio comunale di Tesero.

La delibera

Con Delibera della Giunta Provinciale della PAT del 28/01/2022 n. 670 è stata approvata la delega tra Comune di Tesero e APOP – Servizio Opere Civili della PAT, per la progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione dei lavori di adeguamento dello Stadio del fondo a Lago di Tesero. Tra gli interventi da realizzare rientra l’unità funzionale UF3 che comprende opere di carattere edile ed impiantistico per l’adeguamento complessivo dei percorsi piste, tra cui una nuova opera di presa per l’approvvigionamento idrico dal torrente Avisio, posta in parte all’interno dell’area di protezione delle riserve naturali locali. L’approvazione del relativo progetto richiede il superamento di una difformità urbanistica rilevata in sede di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 5 LP 13/97. Per l’approvazione di progetti di opere e lavori pubblici di competenza di amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia si prevede l’Intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

L’adeguamento dei tracciati nasce dall’esigenza di adeguare il Centro per l’Olimpiade 2026. In base alla relazione l’impianto risulta vetusto e non più adatto a rispondere ai volumi idrici richiesti. Per fare fronte a ciò, è stata presentata ad A.P.R.I.E domanda per una nuova concessione ad uso innevamento per il prelievo dal Torrente Avisio. L’intervento interessa in gran parte Aree a tutela ambientale disciplinate dall’art.22 delle Norme d’Attuazione del Comune di Tesero: “La funzione di tutela del paesaggio disciplinata dalla legge urbanistica è esercitata in conformità con la carta del paesaggio dei piani territoriali delle Comunità e con le linee guida per la pianificazione urbanistica locale”.

Mercoledì 15 novembre la sostituzione dei componenti della Giunta del Cal

E’ in agenda mercoledì prossimo, 15 novembre, la sostituzione in Giunta del Cal dei componenti dimessi, in seguito alla loro elezione in Consiglio provinciale.

Nell’esecutivo vanno sostituiti, Francesco Valduga ex Sindaco di Rovereto, Claudio Soini ex Sindaco di Ala, Christian Girardi ex Sindaco di Mezzolombardo e Daniele Biada, in procinto di lasciare la carica di Sindaco di Campodenno.

Intanto nel Consiglio delle autonomie sono entrati Stefano Barozzi, Sindaco del Comune di Morie Rappresentante del Collegio territoriale Vallagarina,Giulia Robol,Vicesindaco reggente Comune di Rovereto, e Renato Tasin, Sindaco del Comune di Terre d’Adige, Rappresentante del Collegio territoriale della Rotaliana Königsberg.