CAIRO EDITORE – SETTIMANALE “GIALLO“: «UNA COLLEGA HA VISTO IL KILLER DI SIMONETTA CESARONI?»

ESCLUSIVA SETTIMANALE GIALLO: UNA COLLEGA HA VISTO IL KILLER DI SIMONETTA CESARONI?

Grazie all’analisi dei fogli firma spariti 34 anni fa e ritrovati di recente, settimanale Giallo di Cairo Editore ha scoperto che una collega di Simonetta, Giusy Faustini, il giorno del delitto era presente in via Poma, negli uffici dell’Aiag. Firmò l’entrata ma non l’orario di uscita: perché? Simonetta Cesaroni, 20 anni, fu colpita con 29 coltellate martedì 7 agosto 1990, nell’ufficio dove lavorava due pomeriggi a settimana.

La collega Giusy Faustini ha sempre negato non solo di essere presente, ma anche di aver mai conosciuto Simonetta. Il giornalista Gian Paolo Pelizzaro, che si è da sempre occupato del caso, sentito da Giallo ha rivelato un altro dettaglio inedito: «Due anni dopo il delitto intervistai un’altra collega di Simonetta, Luigina Berrettini, e mi disse che in quell’ufficio c’era una “testimone fantasma” del delitto… Era la dipendente Giusy Faustini, che si fermava in ufficio due pomeriggi a settimana, proprio il martedì e il giovedì. Lo dissi ai magistrati, ma poi non seppi più nulla…». Perché la Faustini ha negato di conoscere Simonetta? Vide in faccia l’assassino?