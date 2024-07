CAI – CLUB ALPINO ITALIANO * K2-70″: «L’ALPINISTA PAKISTANA SAMINA BAIG EVACUATA DAL CAMPO BASE, PER PROBLEMI RESPIRATORI»

18.12 - venerdì 5 luglio 2024

L’alpinista Pakistana Samina Baig evacuatadal Campo Base per problemi respiratori . Date le sue condizioni di salute e vista l’impossibilità di far intervenire un elicottero a causa delle condizioni meteo,

è stato deciso di far scendere Samina Baig con un cavallino fino ad Askole. L’alpinista Samina Baig, componente della spedizione femminile italo-pakistana del Club alpino italiano “K2-70”, è stata evacuata stamane dal campo base del K2 a causa di problemi respiratori.

«Samina Baig è l’alpinista di punta del gruppo pakistano della spedizione. Ma le disavventure sanitarie, legate all’ambiente estremo e all’alta quota, possono colpire chiunque, anche i più allenati. E l’alta quota incide in maniera negativa sulla capacità di guarigione», fa sapere il capospedizione Agostino Da Polenza. «Per questo motivo, con Lorenza Pratali, medico della spedizione, abbiamo deciso, visto l’aggravarsi dei sintomi, di farla rientrare dai 5000 metri del campo base. Considerata l’impossibilità per gli elicotteri di intervenire a causa del peggioramento del meteo, previsto anche per i prossimi giorni, la dottoressa Lorenza Pratali, il fratello di Samina Baig ed io abbiamo deciso di farla scendere con un cavallino fino al villaggio di Askole».

L’obiettivo è raggiungere Askole in 24 ore. Ad accompagnare Samina Baig ci sono il fratello, alcuni portatori pakistani e l’alpinista Amina Bano, anch’essa componente della spedizione “K2-70”.