BOOKING.COM * REPLICA AD AGCM: «ABBIAMO PROPOSTO UNA SERIE DI IMPEGNI, PER RISPONDERE ALLE PREOCCUPAZIONI RELATIVE AD ALCUNI NOSTRI PRODOTTI»

10.34 - giovedì 8 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In relazione alla nota appena diffusa dall’ Autorità Garante della Concorrenza del Mercato, Booking.com dichiara: “Abbiamo collaborato con l’AGCM in Italia e abbiamo proposto una serie di impegni per rispondere alle preoccupazioni relative ad alcuni dei nostri prodotti. Siamo contenti che abbiano intenzione di testarli con il settore. Non vediamo l’ora di raggiungere una soluzione che bilanci gli interessi dei nostri partner di alloggio e offra ai clienti più scelta e prezzi migliori”.