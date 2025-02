BONELLI (AVS) * USA-ITALIA: «VANCE ATTACCA LA LIBERTÀ E LA DEMOCRAZIA, GOVERNO MELONI “VASSALLO” DELL’INTERNAZIONALE NERA»

15.54 - sabato 15 febbraio 2025



Bonelli: Vance attacca la libertà e la democrazia, governo Meloni ‘vassallo’ dell’internazionale nera

“Le parole di J.D. Vance a Monaco sono un attacco diretto ai valori fondamentali dell’Europa: libertà, democrazia e diritti. Il suo obiettivo, in linea con Trump, è dividere e indebolire l’Unione, favorendo l’avanzata dell’estrema destra. Non è un caso che Vance abbia incontrato la leader dell’AfD, Alice Weidel, spingendo sempre di più verso una deriva reazionaria e nazionalista. L’Europa non può restare a guardare: servono risposte politiche forti per difendere la democrazia da queste minacce. Il governo dei ‘patrioti’ di Giorgia Meloni cosa dice? Mentre Tajani dichiara che l’Europa “non deve agitarsi”, il governo con le sue politiche di smantellamento degli organismi internazionali, rende l’Italia sempre più vassalla di Trump e della sua internazionale nera, dei vari Vance e Musk”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.