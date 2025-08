BONELLI (AVS) * COMMISSIONE EUROPEA: «VON DER LEYEN HA TRADITO L’EUROPA, LAVORIAMO ALLA MOZIONE DI SFIDUCIA»

17.43 - lunedì 4 agosto 2025

Bonelli (AVS): “Von der Leyen ha tradito l’Europa: lavoriamo alla mozione di sfiducia”.

“Alleanza Verdi Sinistra, con i suoi sei europarlamentari, sta lavorando alla presentazione – insieme ad altre forze progressiste – di una mozione di sfiducia nei confronti di Ursula Von der Leyen. Lo facciamo senza mai mischiare i nostri voti con quelli delle destre fasciste e xenofobe dell’Eurocamera. L’Europa guidata da Von der Leyen non è l’Europa che vogliamo”. Così Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“Von der Leyen, con l’accordo sui dazi con Trump, ha piegato l’Europa agli interessi americani, determinando una perdita stimata in oltre 100 mila posti di lavoro in Italia e un crollo dell’export di 23 miliardi di euro. Non solo: ha aperto la strada a investimenti europei negli Stati Uniti per 1.350 miliardi, soldi dei cittadini che finiranno nelle tasche delle lobby militari, del gas e delle multinazionali dell’energia. Questa non è difesa dell’Europa, ma una capitolazione che scarica il peso della crisi sulle famiglie e sui lavoratori europei.

Von der Leyen ha smantellato le politiche del Green Deal, cancellando la possibilità di un futuro sostenibile, e sta schierando schierato l’Unione Europea su riarmo e stop alla transizione ecologica diventando punto di riferimento della destra europea allontanandola dai principi di pace, solidarietà e giustizia sociale. È inaccettabile che l’Italia, con Giorgia Meloni e la destra al governo, abbia sostenuto questo disastro, anteponendo la propaganda alla difesa degli interessi del Paese”.

“Per tutte queste ragioni – conclude Bonelli – lavoriamo alla sfiducia di una Presidente che ha tradito il progetto europeo, per costruire un’Europa diversa: ecologista, sociale, solidale e capace di difendere davvero i cittadini, non i poteri forti”.