BOLOGNAFIERE WATER E ENERGY * “IL DRONE CONTEST 2024 DI LEONARDO A DRONITALY: «UN ECOSISTEMA TRA IMPRESE, RICERCA E FORMAZIONE (9-11/10)»

10.40 - martedì 17 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Drone Contest 2024 di Leonardo a Dronitaly: un ecosistema tra imprese, ricerca e formazione. La società attiva nel settore della difesa e dell’aerospazio è Event Partner della manifestazione. Salvatore Scervo, responsabile dell’area Innovation, Labs & Intellectual Property di Leonardo: “È fondamentale spingere lo sviluppo tecnologico verso soluzioni concrete e innovative che possano avere un impatto reale e positivo sulla vita delle persone e sulla società”. Paolo Angelini, AD di BFWE – BolognaFiere Water&Energy: “L’obiettivo è crescere insieme nel campo dell’Intelligenza Artificiale applicata alla mobilità e al trasporto autonomo”.

Il prossimo appuntamento del Drone Contest di Leonardo si svolgerà a Dronitaly, la manifestazione di riferimento per i droni civili a uso professionale organizzata da BolognaFiere Water&Energy (BFWE) in programma dal 9 all’11 ottobre 2024 a Bologna (www.dronitaly.it). Durante la manifestazione, di cui il colosso nel settore della difesa e dell’aerospazio, è Event Partner, si svolgerà anche la premiazione del vincitore della gara (10 ottobre) e un apposito evento con la partecipazione delle 7 università coinvolte nel contest (11 ottobre).

Il Drone Contest

Giunto alla quinta edizione, il Drone Contest di Leonardo, ideato e sviluppato in collaborazione con sette prestigiosi atenei italiani, è un progetto nato per promuovere l’innovazione nell’ambito dell’intelligenza artificiale applicata ai sistemi senza pilota. L’obiettivo principale è favorire la creazione di un ecosistema dell’innovazione, coinvolgendo sinergicamente le grandi imprese, le università, le PMI, gli spin-off e le start-up.

Durante la competizione, che si terrà il 9 e 10 ottobre, i team del Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Napoli Federico II e il Politecnico di Bari, avranno a disposizione venti minuti ciascuno per affrontare tre manche. I partecipanti metteranno alla prova i loro sistemi collaborativi, costituiti da droni e robot di terra, in uno scenario che simula un ambiente urbano. Qui, i robot dovranno svolgere compiti specifici volti a supportare e accelerare il processo decisionale umano, riducendo i tempi di intervento.

Dietro a un contest che può apparire come un semplice gioco si cela la volontà di spingere lo sviluppo tecnologico verso soluzioni concrete, applicabili in contesti complessi come l’ispezione di aree colpite da disastri naturali, i sopralluoghi in siti difficilmente accessibili e la sorveglianza di zone a rischio.

“Il Drone Contest non rappresenta solo una sfida tecnica tra studenti ma una strettissima collaborazione tra Leonardo e le Università che ci offre l’opportunità di formare e far crescere giovani talenti”, ha sottolineato Salvatore Scervo, responsabile dell’area Innovation, Labs & Intellectual Property di Leonardo. “Alcuni partecipanti alle edizioni passate, sono oggi coinvolti negli Innovation Leonardo Labs, laboratori dedicati alla ricerca e sviluppo sulle tecnologie di frontiera. In questi laboratori, l’Intelligenza Artificiale (AI) e tutte le tecnologie digitali applicate al campo dell’autonomia, dei materiali, dell’energia e del quantum, giocano un ruolo centrale nello sviluppo delle soluzioni del Gruppo”.

Focus della prossima edizione di Dronitaly è l’innovazione e la ricerca per sviluppare nuove soluzioni tecnologiche per il trasporto persone e merci e per tutte le attività che vengono svolte con l’impiego di droni, come ispezioni, sopralluoghi, sorveglianza, ricerca, soccorso, monitoraggio ambientale.

“Siamo orgogliosi che Leonardo abbia scelto Dronitaly per la prossima gara del Drone Contest. Tra i nostri obiettivi infatti c’è quello di creare un polo che metta insieme grandi imprese, mondo della ricerca e della formazione, PMI e start-up. Per poter crescere insieme nel campo dell’Intelligenza Artificiale applicata alla mobilità e al trasporto autonomo”, ha commentato Paolo Angelini, AD di BFWE, BolognaFiere Water&Energy.

Inoltre quest’anno a seguito dei grandi sviluppi tecnologici e normativi in atto, BFWE ha deciso di lanciare un nuovo format di divulgazione, il ConventionHUB, ossia un’area speciale di 400 Mq aperta su quattro lati progettata dal noto architetto Giancarlo Zema, Guest Designer e Art Director di Dronitaly. All’interno dell’area saranno collocati la sala convegni, l’area per gli incontri B2B con gli stakeholders e l’esposizione di una selezione delle migliori progettualità in atto.

Come cassa di risonanza, Dronitaly si svolgerà in concomitanza con le manifestazioni Fueling Tomorrow (sulla trasformazione dei carburanti e sull’impiego dei nuovi vettori energetici nei settori dei trasporti e dell’industria, nell’ottica della transizione ecologica), SAIE (relativa al settore delle costruzioni), e ad Asphaltica (dedicata al settore delle costruzioni stradali). Tutte manifestazioni che coinvolgono un pubblico potenzialmente interessato all’impiego di mezzi a pilotaggio remoto per le loro attività.

Gli eventi nella loro completezza ospiteranno oltre 600 espositori, circa 40.000 i visitatori attesi. La community di circa 1.000 giornalisti e numerose testate Media Partner collaboreranno con incontri mirati e interviste inedite, veicolando le strategie e i progetti aziendali più innovativi.

EHang, eVertisky, Bluenest, Polis Consulting sono Platinum Sponsor mentre ABzero, SmartKO e Solapave sono Gold Sponsor. In particolare EHang presenterà durante la manifestazione, per la prima volta in Italia, il suo ultimo modello di drone passeggeri elettrico a guida autonoma EHang216-S. Watergas.it è Main Media Partner di Dronitaly.