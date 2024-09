BISESTI (LEGA TRENTINO) * CPR / CENTRO PERMANENZA RIMPATRI: «È RISPOSTA FONDAMENTALE PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI»

17.16 - sabato 21 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

La Provincia Autonoma di Trento, in collaborazione con il Ministero dell’Interno, ha avviato un importante progetto per la creazione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) in Trentino. In ambito regionale, sarà presente un CPR sia in Trentino che in Alto Adige/Südtirol. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per affrontare il problema della gestione degli immigrati irregolari, spesso coinvolti in episodi di criminalità e violenza.

“La gestione degli immigrati irregolari richiede diverse misure, e una di queste è sicuramente legata ai rimpatri. Il CPR sarà uno strumento fondamentale per facilitare l’espulsione di coloro che, non avendo diritto a rimanere nel nostro Paese, si rendono protagonisti di comportamenti illeciti”. – ha commentato il consigliere provinciale e capogruppo della Lega Mirko Bisesti.

Con una capacità ridotta, tra 20 e 25 posti, la struttura sarà dimensionata per rispondere alle esigenze locali, evitando il sovraffollamento ma garantendo al contempo interventi tempestivi ed efficaci. La vicinanza alla Questura e alle principali vie di comunicazione costituisce un ulteriore vantaggio, che permetterà una gestione logistica ottimale e un’elevata operatività del centro.

La Provincia si impegnerà con determinazione nella realizzazione di questa infrastruttura, lavorando in stretta collaborazione con le istituzioni locali e con il supporto tecnico e finanziario del Ministero dell’Interno.

“Grazie al lavoro del Presidente Fugatti, in accordo con il Governo, stiamo dando risposte concrete su un tema centrale come la sicurezza, che riguarda tutti i cittadini. Non si tratta di un problema di percezione, come spesso sostenuto dal centro-sinistra cittadino, ma di una questione reale che deve essere affrontata con decisione.” – ha così concluso il capogruppo della Lega.

Mirko Bisesti – Consigliere provinciale

Lega Trentino per Fugatti Presidente