BISESTI (LEGA) * REPLICA A NOTA STAMPA ON. URZÌ (FDI): «VOTO DI OGGI “COMMISSIONE DEI 12”, “NON SI TRATTA DI INSICUREZZA, MA DI AUTONOMIA»

“Non si tratta di insicurezza, ma di autonomia. La scelta intrapresa non rappresenta affatto una “strada dell’insicurezza”, bensì quella dell’autonomia, un principio radicato profondamente nella storia e nell’identità della nostra regione, il Trentino-Alto Adige/Südtirol – così il consigliere Mirko Bisesti, capogruppo Lega in consiglio provinciale, commentando la nota stampa dell’on. Urzì sul voto di oggi in Commissione dei 12”.

“Per noi, l’autonomia è sinonimo di responsabilità. Proprio per questo, riteniamo che la nostra regione non debba adeguarsi automaticamente a normative nazionali senza un’attenta analisi e una considerazione approfondita delle sue prerogative – aggiunge Bisesti. La decisione presa oggi in Commissione dei 12 non verte semplicemente sulla questione dei limiti di mandato, ma ribadisce un principio fondamentale: la tutela delle competenze e delle prerogative della nostra autonomia.”

“Siamo pienamente soddisfatti del passaggio odierno in Commissione – conclude il consigliere – poiché riafferma che la competenza sui limiti di mandato per i comuni della nostra regione è di natura regionale.

Difendere l’autonomia significa andare oltre le questioni contingenti o gli interessi politici del momento, che possono riguardare singoli comuni, sindaci o partiti. La strada che abbiamo scelto è quella della responsabilità, non solo nei confronti delle istituzioni, ma soprattutto verso i cittadini, con l’obiettivo di una gestione autonoma e consapevole delle nostre risorse e decisioni.”

