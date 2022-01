BINELLI (LEGA TRENTINO) * GESTO INTIMIDATORIO A PRESIDENTE FUGATTI: « È LEGITTIMO MANIFESTARE IL DISSENSO, MA NON DEVE MAI SFOCIARE NELLA VIOLENZA »

12:38 - 11/01/2022

“Esprimo tutta la solidarietà mia e della Lega Trentino al Presidente della Provincia Autonoma di Trento per questo gesto intimidatorio che condanno nella maniera più assoluta. È legittimo manifestare il dissenso, ma non deve mai sfociare nella violenza. Il Presidente Fugatti sta dimostrando professionalità e capacità nel gestire una pandemia che sta mettendo in difficoltà non solo il Trentino e il Paese intero, ma tutto il mondo.

Ricordo che grazie all’impegno della giunta Fugatti siamo stati la Provincia che ha tenuto le scuole più aperte di tutti fin dall’inizio dell’emergenza Covid19 e i primi, a livello territoriale, a finanziare i ristori per famiglie e imprese. Pertanto, ringrazio Fugatti per tutto il complicato lavoro di questi anni. La Lega sarà sempre al suo fianco per proseguire con il nostro progetto politico e amministrativo per il Trentino”.

Così il commissario della Lega Salvini Trentino Diego Binelli