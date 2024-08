BINELLI E ZENORINI (LEGA) * SICUREZZA: «VIDEOSORVEGLIANZA, IN ARRIVO IN TRENTINO ALTO ADIGE 500 MILA EURO»

15.14 - giovedì 8 agosto 2024

Sicurezza: Lega, in arrivo in Trentino AA 500mila euro per videosorveglianza. “In arrivo in Trentino Alto Adige 513mila euro destinati alla realizzazione di impianti di videosorveglianza. Ancora una volta con la Lega al governo ci sono risorse ed atti concreti volti a tutelare le nostre comunità ed aumentarne la sicurezza, confermando la nostra vicinanza ai territori. Grazie al Ministro Matteo Piantedosi e al lavoro del sottosegretario Nicola Molteni”. Così in una nota i segretari regionali della Lega in Trentino e Alto Adige, Diego Binelli e Paolo Zenorini.