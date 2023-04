BINELLI (COMMISSARIO LEGA) * ORSI: « AL VIA LA RACCOLTA FIRME “MENO ORSI IN TRENTINO” »

15.04 - giovedì 20 aprile 2023

ORSI: BINELLI (COMMISSARIO LEGA SALVINI TRENTINO), AL VIA LA RACCOLTA FIRME, ‘MENO ORSI IN TRENTINO’

“Parte oggi la nuova raccolta firme con cui chiediamo la riduzione del numero di orsi in Trentino e un’apertura a livello nazionale sull’utilizzo dello spray anti-orso. Si tratta di un’iniziativa della Lega ma sappiamo raccoglierà anche il favore di altre sensibilità e le richieste di tutti i territori trentini. Sarà anche un’occasione per manifestare al Presidente Fugatti il supporto e la vicinanza in un momento impegnativo da un punto di vista umano, nonché l’apprezzamento per quanto fin qui portato avanti con fermezza e amore verso il Trentino e la sua gente. Ci aspettiamo grande adesione, sostegno e presenza ai nostri gazebo”.

È quanto affermato in una nota il Commissario Lega Salvini Trentino Diego Binelli

