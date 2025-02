BCC – FEDERCASSE * BANCHE: «1,5 MILIONI I SOCI / 26 MILIARDI IL PATRIMONIO COMPLESSIVO / 74 MILIARDI DI FINANZIAMENTI AL SETTORE PRODUTTIVO»

11.10 - mercoledì 12 febbraio 2025

Ventitre euro su cento prestati dalle banche italiane alle imprese fino a venti dipendenti sono erogati dalle 218 Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen aderenti ai due Gruppi Bancari Cooperativi BCC Iccrea e Cassa Centrale e all’IPS Raiffeisen.

I finanziamenti delle BCC al settore produttivo hanno raggiunto la cifra dei 74 miliardi di euro. Oggi, gli impieghi delle BCC rappresentano il 23,4% del totale dei crediti alle imprese artigiane; il 24,4% del totale erogato per le attività legate al turismo (sale al 35,8% per le imprese fino a 20 dipendenti); il 23,8% del totale dei crediti erogati all’agricoltura (28,1% per le imprese fino a 20 dipendenti); il 15,1% di quanto erogato al settore delle costruzioni e alle attività immobiliari (24,1% per le imprese fino a 20 dipendenti); l’11,3% dei crediti destinati al commercio (18,7% per le imprese fino a 20 dipendenti).

Gli impieghi delle BCC rappresentano infine il 15,6% del totale dei crediti alle Istituzioni senza scopo di lucro (Terzo Settore) e il 10,0% del totale erogato dall’industria bancaria alle famiglie. La raccolta da clientela (comprensiva di obbligazioni) delle BCC supera i 199 miliardi di euro, in forte crescita su base d’anno (+5,1%) e superiore rispetto a quella registrata nel sistema bancario nel suo insieme (+3,0%).

La quota BCC nel mercato della raccolta sale all’8,5%. Sono dati che confermano la capacità di fare finanza per lo sviluppo, reinvestendo il risparmio raccolto in credito alle famiglie e alle imprese. Ciò contribuisce alla coesione sociale e alla riduzione delle disuguaglianze di reddito, come confermano vari studi e ricerche a livello nazionale e internazionale.

Ciò grazie anche alla straordinaria capillarità della presenza nei territori e nelle comunità delle quali le BCC sono espressione in termini di proprietà e di governance: uno sportello bancario su cinque appartiene ad una BCC (era uno su dieci venti anni fa). Quella delle BCC è la rete bancaria più numerosa e capillare del Paese, con 4.090 sportelli, il 31% dei quali è collocato nelle Aree interne. In 776 Comuni, l’82,3% dei quali con meno di 5 mila abitanti e il 15,3% da popolazione tra i 5 mila e i 10 mila abitanti, l’unica presenza bancaria è assicurata da una BCC.

Sono alcune tra le principali evidenze al dicembre 2024 relative alla presenza e alle attività delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse Raiffeisen rese note da Federcasse.

Il numero dei soci delle BCC italiane – allo scorso dicembre – era prossimo alla soglia degli 1,5 milioni (circa il 3% della popolazione italiana con oltre 18 anni).

Il Credito Cooperativo si conferma un settore dell’industria bancaria particolarmente solido. Il patrimonio complessivo delle BCC supera infatti i 26 miliardi di euro (il 96% del quale composto da capitale di qualità primaria). Il Total Capital Ratio – dato al giugno ’24 – era al 27,6% (25,3% a dicembre 2023 rispetto al 22,6% nella media del sistema bancario) e il Tier1 Ratio al 26,7% (24,5% al dicembre 2023 e rispetto al 19,8% per il resto dell’industria bancaria). Il CET1 Ratio, infine, ha raggiunto il 26,6%, in crescita dal 24,3% di fine 2023 e superiore di 8,5 punti percentuali a quello registrato mediamente nell’industria bancaria.

I dipendenti del Credito Cooperativo, compresi quelli delle Federazioni locali e delle società e degli enti del sistema, sono oltre 36 mila. Il numero è cresciuto del 35% negli ultimi 25 anni, nelle Regioni meridionali del 49%. La componente femminile è pari a settembre 2024 a 12.403 unità e incide per il 42,3% sul totale dei dipendenti delle BCC.

“Questi risultati – secondo il Presidente di Federcasse, Augusto dell’Erba – sono il prodotto dell’impegno consapevole nell’interpretare una funzione sociale costituzionalmente stabilita (art. 45) e di una strategia diretta a coniugare coerenza, efficienza ed efficacia. Coerenza con il modello imprenditoriale cooperativo e mutualistico di servizio ai soci e ai territori di insediamento; efficienza, con una qualità del credito sempre migliore (rapporto impieghi/sofferenze all’1,2%) e una redditività che consente di accrescere ulteriormente il patrimonio, condizione per continuare ad accrescere i finanziamenti per gli investimenti delle imprese impegnate nelle transizioni ambientali e digitali e nell’affrontare le incertezze degli scenari geo-politici e geo-economici; efficacia economica dell’operatività, che accumula e trasmette il capitale (finanziario, di conoscenza e di relazioni) alle generazioni future”.