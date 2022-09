BARBACOVI (FDI) * MINACCE MORTE AD URZÌ E AMBROSI: « INACCETTABILE ODIO, DI PARTI POLITICHE CHE NON CONDIVIDONO LE IDEE DI ALTRI »

09.31 - giovedì 08 settembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Massima solidarietà ad Alessandro Urzì, Consigliere regionale di FdI di Bolzano, nostro Commissario di Partito, ad oggi capolista nel collegio plurinominale della camera per la Regione Veneto e ad Alessia Ambrosi, Consigliera provinciale e capolista del collegio plurinominale alla camera per la Regione del Trentino Alto Adige e a tutto il coordinamento della città di Trento di Fratelli d’Italia per le minacce di morte ricevute.

Intimidazioni che ancora una volta dimostrano un’inaccettabile propensione all’odio e alla violenza nei confronti di parti politiche che non condividono le stesse idee di altri. Episodi che devono essere assolutamente condannati dalle forze dell’ordine ma anche dalla politica, soprattutto in vista delle prossime elezioni. Mi auguro che questo episodio sia da monito affinché il confronto tra chi la pensa in modo diverso possa svilupparsi in un clima costruttivo e di rispetto.

*

Francesca Barbacovi

Fdi – Commissaria Circolo Trento