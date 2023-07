BANKITALIA * TURISMO INTERNAZIONALE – APRILE 2023: « LA SPESA DEGLI STRANIERI IN ITALIA È AUMENTATA DEL 30%, RISPETTO AL 2022 »

13.11 - martedì 11 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il turismo internazionale in aprile 2023. Lo scorso aprile il saldo della bilancia dei pagamenti turistica dell’Italia ha registrato un avanzo di 1,4 miliardi di euro, in aumento rispetto allo stesso mese del 2022 (1,1 miliardi); la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia (3,8 miliardi) e quella dei viaggiatori italiani all’estero (2,4 miliardi) hanno registrato il medesimo incremento tendenziale (32 per cento).

Nel trimestre terminante in aprile 2023 la spesa degli stranieri in Italia è aumentata del 30 per cento rispetto all’anno precedente e quella dei viaggiatori italiani all’estero del 41 per cento (Figura 1). Nel confronto con il periodo pre-pandemico, entrambi i flussi si sono collocati in termini nominali su livelli superiori a quelli osservati nel trimestre terminante in aprile 2019, rispettivamente del 7,9 per cento per quelli in entrata e del 16,7 per cento per quelli in uscita (Figura 2).