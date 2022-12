BANKITALIA * TRANSAZIONI: « CONSUMATORI AREA EURO, LA BCE HA PUBBLICATO LO STUDIO SULLE ABITUDINI DI PAGAMENTO » (ALLEGATO LINK)

15.28 - martedì 20 dicembre 2022

La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato oggi il secondo studio sulle abitudini di pagamento dei consumatori nell’area dell’euro (Study on the payment attitudes of consumers in the euro area, SPACE II) condotto tra il 2021 e il 2022. Il rapporto illustra i risultati principali dello studio e li confronta con quelli dell’analogo studio del 2019 e, per quanto possibile, con una precedente indagine condotta nel 2016 sull’utilizzo del contante da parte delle famiglie nell’area dell’euro (The use of cash by households in the euro area, SUCH).