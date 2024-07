BANKITALIA * INDAGINE: «ASPETTATIVE INFLAZIONE E CRESCITA II TRIMESTRE 2024, PEGGIORANO LE ATTESE SU SITUAZIONE ECONOMICA»

11.24 - lunedì 8 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Secondo l’indagine condotta tra il 20 maggio e il 10 giugno 2024 presso le imprese italiane dell’industria e dei servizi con almeno 50 addetti, nel secondo trimestre il saldo dei giudizi sulla situazione economica generale è lievemente peggiorato (figura, pannello di sinistra), pur rimanendo superiore ai due terzi la quota delle imprese che ritengono che le condizioni siano rimaste stabili. La dinamica della domanda è ancora positiva nei servizi e nelle costruzioni, ma si conferma sfavorevole nell’industria in senso stretto. Per il terzo trimestre le prospettive sulle vendite sono positive, in particolare nei servizi e nelle costruzioni; l’occupazione continuerebbe a crescere in tutti i settori.

I giudizi sulle condizioni di accesso al credito sono di sostanziale stabilità, interrompendo la fase di irrigidimento in atto dal 2021; quelli sulle condizioni per investire si sono confermati sui valori negativi della scorsa rilevazione. Il saldo tra previsioni di aumento e di riduzione della spesa per investimenti nel complesso del 2024 è rimasto comunque positivo, ma si è nettamente ridotto nella manifattura.

Le aspettative sull’inflazione al consumo sono pressoché stabili rispetto al trimestre precedente, pari all’1,4 per cento sugli orizzonti temporali fino a 3 anni (figura, pannello di destra). I prezzi praticati dalle imprese hanno ulteriormente rallentato e si è ridotta la loro variazione attesa nei prossimi 12 mesi.