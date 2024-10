BANCA D’ITALIA * “MERCATO E CONCORRENZA 2023”: «MEMORIA PRELIMINARE ALL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE / DDL CONCESSIONI AUTOSTRADALI» (TESTO INTEGRALE)

20.32 - giovedì 17 ottobre 2024

La legge per la concorrenza

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede l’adozione di leggi in materia di concorrenza con cadenza annuale, disciplinandone il contenuto1 . Per rispettare le scadenze del Piano, il disegno di legge (ddl) presentato dal Governo dovrà essere approvato entro la fine del 2024. La principale riforma del ddl consiste nel riordino della normativa sulle concessioni autostradali, rispetto alla quale sono emersi nel corso del tempo limiti relativi alle convenzioni stipulate, alla gestione della rete e ai controlli.

Le altre misure richieste dal PNRR riguardano le assicurazioni e le start-up2 . Al di fuori di quanto previsto dal Piano, il provvedimento contiene una delega al Governo in materia di dehors di bar e ristoranti, norme sul trasporto pubblico non di linea e disposizioni per favorire la trasparenza a vantaggio dei consumatori.

Ad esclusione della disciplina sui dehors, tutte le misure sono immediatamente applicabili e non prevedono deleghe al governo ad adottare decreti legislativi (tav. 1). L’impostazione del ddl è coerente con quanto richiesto dal PNRR. Con riferimento alle concessioni autostradali le misure mirano a promuovere la concorrenza nel comparto attraverso lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione e impedendone il rinnovo automatico,

Concessioni autostradali

Il ddl detta una disciplina organica delle concessioni autostradali, che integra quanto già previsto dal codice dei contratti pubblici. La disciplina speciale di settore ribadisce che i concessionari devono essere scelti con gara, salve le ipotesi consentite dalla legge per gli affidamenti a società interamente partecipate dallo Stato o a società in house appositamente costituite. Le concessioni devono essere affidate tenendo in considerazione 5 gli ambiti ottimali di gestione individuati dall’Autorità di regolazione dei trasporti (ART).

Si disciplina in maniera dettagliata il contenuto del contratto di concessione, che ha ad oggetto l’attività di gestione e manutenzione ordinaria dell’infrastruttura autostradale e, per gli interventi di manutenzione straordinaria, sia la progettazione esecutiva sia l’esecuzione dei lavori. La convenzione deve definire i livelli adeguati di servizio, i criteri per lo svolgimento dei controlli, il metodo di calcolo dell’eventuale valore di subentro e le penali applicabili in caso di inadempimento.

La durata della concessione viene determinata dal concedente in funzione dei servizi e lavori richiesti al concessionario, ma viene fissato in quindici anni il limite massimo di durata del contratto

L’individuazione del sistema tariffario è affidata all’ART; in base a questo, l’ente concedente indica nello schema di convenzione le tariffe da applicare alla tratta autostradale stabilite dall’Autorità.

Nel nuovo modello tariffario il prezzo del pedaggio, in linea con le determinazioni dell’ART, incorpora i costi di manutenzione, sviluppo e gestione dell’infrastruttura (di competenza del concessionario) e gli oneri integrativi (di competenza dello Stato) che sono utilizzati per finanziare due fondi: il Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale e il Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni, entrambi da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT).

Tali fondi sono utilizzati per finanziare investimenti, per migliorare la viabilità locale in adduzione all’intero sistema autostradale e a coprire gli eventuali maggiori costi degli investimenti rispetto a quanto previsto nei documenti di gara.

Al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle concessioni autostradali il ddl prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotti il Piano nazionale degli investimenti autostradali che ha una durata decennale e che può essere aggiornato ogni biennio.

Il sistema autostradale svolge un ruolo cruciale per la mobilità delle persone e delle merci e, quindi, per l’economia del Paese. Il trasporto merci sulle autostrade rappresenta circa un terzo del totale (quasi il 90 per cento se si considera l’intero sistema stradale) a fronte di percentuali ridotte dei traffici via mare, aereo o treno. Oltre l’80 per cento degli addetti alla manifattura in Italia è occupato in uno stabilimento che si trova a meno di 20 chilometri dal casello autostradale più vicino4 .

La regolamentazione italiana in materia di concessioni autostradali è stata soggetta a critiche riguardanti l’adeguatezza degli schemi di convenzione applicati, la sovrapposizione delle diverse disposizioni e la stratificazione della normativa. Con il crollo del ponte “Morandi” di Genova sono emersi i limiti della disciplina dei rapporti tra lo Stato e le società concessionarie, soprattutto in termini di controlli5 . Rispetto ad allora, sono intervenuti notevoli cambiamenti sul piano degli assetti proprietari: a seguito della nazionalizzazione di Autostrade per l’Italia (ASPI), oltre la metà della rete a pedaggio è infatti affidata a un gestore pubblico, mentre la quota restante è divisa tra numerosi soggetti (tra i quali soltanto il Gruppo Gavio riveste un ruolo rilevante)

Il ddl prevede opportunamente una disciplina organica del settore regolamentando le modalità di affidamento dei contratti, il contenuto delle convenzioni e disciplinando le tariffe da applicarsi agli utenti. La regolamentazione della durata delle convenzioni sulla base dei servizi e dei lavori richiesti al concessionario, fissando in ogni caso un termine massimo per il contratto, è particolarmente rilevante, considerando che i rapporti concessori in essere e stipulati nel recente passato si sono caratterizzati per un’elevata durata con effetti negativi per la concorrenzialità negli affidamenti.

Al fine di non porre a carico dei nuovi concessionari costi ingiustificatamente elevati, è necessario che le convenzioni stipulate ai sensi delle disposizioni del ddl determinino in maniera chiara le modalità di calcolo dei valori di subentro, qualora previsti, da corrispondere al concessionario uscente. Mentre è condivisibile prevedere questi indennizzi affinché elevati investimenti non abbiano un impatto immediato significativo sulle tariffe, è altresì auspicabile evitare che indennizzi troppo generosi rappresentino una barriera all’ingresso pregiudicando la concorrenzialità delle gare. La legge prevede che questo aspetto sia disciplinato dalla singola convenzione, sottoposta al parere della ART.

Tuttavia, dato l’impatto che il calcolo del valore di subentro potrebbe avere sulla dinamica tariffaria e sulla contendibilità del successivo affidamento della concessione, sarebbe opportuno demandare all’ART l’elaborazione di un sistema di calcolo per la definizione di criteri precisi per la sua determinazione. La pianificazione e il coordinamento a livello nazionale degli investimenti pubblici nell’infrastruttura autostradale da parte dello Stato sono opportuni e potrebbero permettere una razionalizzazione e prioritarizzazione degli interventi da realizzare, consentendo uno sviluppo costante dell’infrastruttura. Il ddl prevede che gli investimenti siano interamente finanziati tramite le tariffe, non generando oneri addizionali per la finanza pubblica.

Le modalità di finanziamento del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale e del Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni garantiscono l’invarianza finanziaria, sebbene possano presentarsi problemi di finanziamento nei primi anni quando questi Fondi saranno, verosimilmente, poco capienti. Le disposizioni non intervengono sulla struttura istituzionale per l’affidamento dei contratti, né sulla vigilanza sul rispetto delle clausole delle convenzioni: sono, questi, elementi che possono incidere in maniera fondamentale sull’efficacia o meno del quadro regolamentare.

A questi fini, sarebbero necessari il rafforzamento delle competenze tecnico-amministrative delle strutture incaricate dell’affidamento e della vigilanza delle concessioni e l’ampliamento degli obblighi di condivisione delle informazioni7 . Gli effetti delle disposizioni in termini di apertura alla concorrenza potrebbero tuttavia essere limitati dal possibile ricorso agli affidamenti diretti a società partecipate dallo Stato o a società in house appositamente costituite, sebbene tale modalità di affidamento sia soggetta a una valutazione preventiva delle ragioni che la giustificano.