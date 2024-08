10.52 - giovedì 1 agosto 2024

A giugno l’inflazione sui dodici mesi è scesa al 2,5 per cento, dal 2,6 di maggio. I prezzi dei beni alimentari sono aumentati a giugno del 2,4 per cento, 0,2 punti

percentuali in meno rispetto a maggio, mentre i prezzi dei beni energetici si sono mantenuti sostanzialmente stabili.