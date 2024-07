BALDELLI (FDI) * FRATOIANNI – AVS: «IL DEPUTATO NON PAGA I DEBITI CON STATO, PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE»

12.43 - venerdì 12 luglio 2024

AVS: BALDELLI (FDI), NON PAGA DEBITI CON STATO, PRESENTATA INTERROGAZIONE

“Nonostante un bilancio in attivo di 240.201 euro e i finanziamenti da oltre 110 mila euro ricevuti da un’associazione legata al finanziere George Soros, Nicola Fratoianni non paga il debito contratto con l’Inps da oltre 73 mila euro, derivante dall’occupazione abusiva di un immobile risalente ai tempi di Sel. Per questo ho presentato un’interrogazione al ministero dell’Interno e a quello dell’Economia e della finanza”. Così, in sintesi, il deputato di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli, in un intervento a fine seduta nell’aula di Montecitorio. “Fratoianni, in risposta alla contestazione mossa da un giornalista – continua Baldelli – ha detto che, anzi, quel debito si trova a bilancio perché , cito testualmente, ‘il bilancio del mio partito per trasparenza lo ha previsto, perché noi siamo trasparenti’. Volevo ricordare a Fratoianni che non iscrivere un debito a bilancio è un reato e prevederlo non è un atto di trasparenza, è semplicemente previsto dalla legge” conclude.