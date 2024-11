“AZIONE UNIVERSITARIA” – TRENTO * DIPARTIMENTO SOCIOLOGIA: «CONDANNIAMO GLI ATTI DI INTIMIDAZIONE, CONTRO IL NOSTRO CANDIDATO ALESSANDRO ZAFFIRO»

01.06 - venerdì 8 novembre 2024

Azione Universitaria Trento condanna atti di intimidazione contro il proprio candidato

Alessandro Zaffiro, candidato di Azione Universitaria Trento per la rappresentanza degli studenti del Dipartimento di Sociologia, è stato vittima di atti di intolleranza e discriminazione da parte di alcuni individui che hanno cercato di impedire la diffusione del programma della sua lista. Questi soggetti, oltre a tentare di bloccare ogni iniziativa di comunicazione, hanno indirizzato verso Zaffiro insulti ingiustificabili, culminando nell’accusa di essere un “fascista”, senza che ci fosse alcuna base per tale affermazione.

Azione Universitaria Trento intende condannare fermamente questo comportamento. Si tratta di un attacco non solo alla libertà di espressione, ma anche ai principi democratici che dovrebbero caratterizzare ogni confronto tra studenti. Quello che è accaduto non è solo una manifestazione di intolleranza ideologica, ma un vero e proprio tentativo di censurare chi, nel pieno rispetto delle regole democratiche, intende portare avanti il proprio punto di vista. È importante sottolineare come questi attacchi non siano stati provocati da dichiarazioni o azioni del candidato, ma esclusivamente dal logo e dalle idee di Azione Universitaria. È paradossale che si brandiscano valori di libertà e democrazia per poi, senza alcuna motivazione, decidere di zittire chi non la pensa allo stesso modo.

Un segno di solidarietà da parte di uno studente, Alessio, va in una direzione importante. Pur non condividendo le posizioni di Azione Universitaria, Alessio ha dichiarato: “Come persona, rifiuto l’idea di attaccare qualcuno e negargli il diritto di esprimersi o di far parte di un gruppo. In un dibattito potremmo avere visioni diverse, ma questo non mi impedisce, come umano, di dare la mia solidarietà a chi viene attaccato o minacciato.”

Azione Universitaria Trento ribadisce il proprio impegno per un dibattito universitario libero, aperto e inclusivo, dove il confronto tra opinioni diverse sia sempre possibile, ma mai attraverso la violenza verbale, l’intimidazione o la discriminazione. Gli studenti hanno il diritto di essere ascoltati, indipendentemente dalla loro appartenenza politica o ideologica, e non permetteremo che tale diritto venga messo in discussione.