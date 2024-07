AVV. SCHUSTER * DIRITTI CIVILI: “INCOSTITUZIONALE L’AUTORIZZAZIONE PER LE PERSONE TRANS, BENE LA COPERTURA COSTITUZIONALE PER LE IDENTITÀ NON BINARIE”

23.18 - martedì 23 luglio 2024

Incostituzionale l’autorizzazione per le persone trans. Bene la copertura costituzionale per le identità non binarie.

“Con riguardo alla sentenza odierna della Corte costituzionale n. 143 si tratta di un ottimo risultato, in linea con le aspettative. L’eliminazione dell’autorizzazione tramite la dichiarazione di incostituzionalità rende giustizia ad una legge oramai obsoleta non più al passo con i tempi.

Il Parlamento deve agire quanto prima. La Consulta ha visto ciò che qualche anno fa la Cassazione (ord. 7735/2022) ha voluto ignorare con una sentenza che – ora lo possiamo dire – era errata. Finalmente si è tolto un ostacolo che è stato giudicato manifestamente irragionevole. Ora tutte le persone trans potranno garantire la propria salute al pari di ogni altra persona, senza giudizi lunghi e costosi e dilatazione dei tempi.

Cessa una discriminazione importante.

E quanto alle identità non binarie, seppur ritenuta la questione inammissibile per la difficoltà di adeguare con una sentenza l’intero sistema giuridico italiano ad un paradigma non binario, la Corte riconosce la dignità e i diritti di queste persone e invita il Parlamento a intervenire. È evidente l’arretratezza anche qui dell’Italia e sono contento che proprio gli argomenti di diritto straniero e dell’Unione Europa lo rendano evidente, come osserva la Corte. E già ora la Consulta rende chiaro che vi sono situazioni di vulnerabilità che la Costituzione non ammette e su cui sarà doveroso per i giudici intervenire.”

Così Alexander Schuster, avvocato della parte interessata nel giudizio di costituzionalità sollevato dal Tribunale di Bolzano.

Avv. Alexander Schuster

Strasbourg – Trento