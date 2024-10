AVV. RENATE HOLZEISEN * TRAIAN CALANCEA: «GRAVE MULTIPLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO»

13.15 - venerdì 25 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Grave multipla violazione del principio del giusto processo nel caso di Traian Calancea.

Con la massima incomprensione, io sottoscritta Avv. Renate Holzeisen nella mia qualità di difensore della madre di Traian Calancea, e il collega Avv. Alessandro Fusillo nella sua qualità di difensore del fratello di Traian Calancea, abbiamo dovuto constatare che i media hanno avuto notizia del contenuto del decreto di archiviazione – che peraltro contiene dati coperti dal diritto alla privacy nell’ambito di un processo non pubblico – della denuncia da noi presentata per i familiari di un ragazzo morto 10 giorni dopo la prima dose del cosiddetto “vaccino”-Covid 19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech, senza che il decreto fosse ufficialmente giunto in cancelleria del GIP e notificato a noi difensori.

La madre e il fratello di Traian hanno dovuto apprendere dell’ulteriore calpestamento dei loro diritti e di quelli di Traian direttamente dai giornali.

Il contenuto del decreto di archiviazione che tralascia completamente la valutazione della presentata documentazione istituzionale e dei validissimi pareri di ben tre consulenti di parte, e, invece, denigra tutto come “teorie dei no-vax” è evidentemente il frutto di una magistratura che per i gravi pregiudizi di cui è affetta, avrebbe avuto l’obbligo di astenersi.

Dato che peraltro questo processo è anche affetto da gravi omissioni di altri obblighi di natura processuale, noi difensori della famiglia di Traian ci riserviamo ogni necessaria azione legale.

Avv./RA DDr. Renate Holzeisen

