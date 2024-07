AVV. FERRANTE * DOTTOR TATEO: «INTERVISTA L’ADIGE 6/7, NESSUN ACCERTAMENTO È STATO AL RICHIESTO SULLA LEGITTIMITÀ CONDOTTA APSS SUCCESSIVA ALLA SENTENZA 2023 CHE HA ORDINATO LA REINTEGRA»

11.44 - sabato 6 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In merito all’intervista al direttore generale dell’APSS dr. Antonio FERRO apparsa oggi sulla stampa quotidiana (L’Adige, pagina 14), il legale del dr Saverio Tateo, prof. avv. Vincenzo Ferrante, intende precisare che nessun accertamento è stato al momento richiesto in sede giudiziaria sulla legittimità della condotta dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento successiva alla sentenza del 2023, che ha ordinato la reintegra del dr. Tateo.

L’ordinanza del Giudice del Lavoro richiamata dal dr. Ferro nelle sue dichiarazioni si riferisce ancora al processo relativo al licenziamento intimato nell’ottobre 2021 ed attiene alla misura del risarcimento che l’Azienda dovrà corrispondere al dr. Tateo in conseguenza del suo illecito.

SI prega di pubblicare il presente comunicato a integrale smentita delle affermazioni del dr. Ferro.

Il dr Saverio Tateo si riserva ogni azione, nelle opportune sedi, a tutela dei suoi diritti e della sua onorabilità.

*

Avv. Prof. Vincenzo Ferrante

Ordinario di Diritto del lavoro nell’Università Cattolica S. C. di Milano

Partner dello Studio Legale Daverio & Florio