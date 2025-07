AVS * MEDIO ORIENTE: BONELLI E FRATOIANNI, «FRANCESCA ALBANESE PREMIO NOBEL PER LA PACE, SUPERATE LE 50 MILA FIRME»

11.38 - sabato 12 luglio 2025

M.0. Bonelli e Fratoianni (Avs), superate le 50mila firme per Francesca Albanese premio Nobel per la pace. Il silenzio del governo Meloni è indecente. Albanese ospite della festa nazionale di Avs il 3 settembre a Roma.

In poco più di 24 ore la petizione online che abbiamo lanciato a sostegno di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati, per il Premio Nobel per la Pace ha superato le 50mila firme. Lo annunciano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs.

Una nostra connazionale – proseguono i leader di Avs – che è stata sanzionata dal governo Trump per aver fatto il suo lavoro e aver denunciato il genocidio del popolo palestinese. Sanzionata perché ha deciso di non tacere di fronte ai bombardamenti indiscriminati su scuole, case e ospedali, la deportazione dei civili a Gaza e in Cisgiordania. Perché ha avuto il coraggio e la fermezza di denunciare i crimini del governo israeliano contro il popolo palestinese. E di fronte a tutto questo il governo Meloni non ha ancora preso le sue difese: un governo imbelle.

Francesca Albanese ha avuto il coraggio di dare voce a chi non ce l’ha. E noi vogliamo fare lo stesso con lei. Siamo orgogliosi quindi – concludono Bonelli e Fratoianni – di poterla ospitare il prossimo 4 settembre alla 2ª edizione della Festa Nazionale di Avs che terremo a Roma presso il Monk.

“Terra!”, la Festa Nazionale di Alleanza Verdi Sinistra si terrà a Roma dal 3 al 7 settembre presso gli spazi del Monk in via Giuseppe Mirri 35