AUTOSTRADA DEL BRENNERO * A22: «IL 16/2 DISINNESCO BOMBA A BRESSANONE, CONSIGLIATE LE USCITE DI VIPITENO PER CHI VIAGGIA VERSO SUD E BOLZANO NORD»

Evitare gli spostamenti tra le stazioni di Bressanone e Chiusa. Disinnesco di una bomba a Bressanone (BZ)

A22 chiusa domenica dalle 8.3. Consigliate le uscite di Vipiteno per chi viaggia verso sud e Bolzano Nord per chi va a nord.

Domenica 16 febbraio al mattino nella zona industriale di Bressanone (BZ), sarà disinnescata una bomba d’aereo da 1.000 libbre. Per ragioni di sicurezza, il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano ha disposto che, durante il disinnesco dell’ordigno, sia sgomberata l’area circostante il rinvenimento, fra la zona industriale di Bressanone e il Comune di Velturno. Nella stessa area è stata disposta anche l’interruzione della circolazione di veicoli e treni: ciò significa che, in questo perimetro, non sarà possibile transitare né sulla A22, né sulla SS 12 e sulle strade comunali e nemmeno lungo la ferrovia.

A partire dalle 8.30 e fino a cessata esigenza prevista entro le 12, Autostrada del Brennero ha quindi disposto:

• il blocco della circolazione, in entrambe le direzioni, nel tratto autostradale Bressanone Val Pusteria e Chiusa Val Gardena in entrambe le carreggiate, con uscita obbligatoria a Bressanone per chi proviene da nord e a Chiusa per chi proviene da sud e uscite consigliate a Vipiteno per chi viaggia in direzione sud e Bolzano nord per chi sale verso il Brennero;

• la temporanea chiusura al traffico delle entrate nelle seguenti stazioni autostradali

– Chiusa Val Gardena direzione NORD

– Bressanone Zona Industriale direzione NORD

– Bressanone Val Pusteria direzione SUD

– Vipiteno direzione SUD

– Bolzano Nord direzione NORD

• la temporanea chiusura dell’area di servizio Plose ovest in carreggiata sud dalle 7.45 fino alla conclusione delle operazioni

L’autostrada riaprirà appena terminate le operazioni di rimozione dell’ordigno, che si stimano di durata sensibilmente inferiore alla finestra temporale prudenzialmente prevista. Durante il blocco della circolazione, a causa dell’assenza di percorsi alternativi validi – vista le contestuale chiusura della SS12 dell’Abetone e del Brennero – Autostrada del Brennero invita gli utenti a non prevedere spostamenti lungo l’A22 tra le stazioni autostradali di Bressanone e Chiusa. Si raccomanda dunque, a chi si dovesse comunque mettere in viaggio, di organizzarsi adeguatamente per ridurre al minimo i possibili disagi derivanti dall’uscita forzata dall’autostrada e eventualmente di prestare attenzione alle comunicazioni che verranno trasmesse durante le operazioni attraverso i pannelli a messaggio variabile o sul sito internet della Società: www.autobrennero.it.