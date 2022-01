AUTONOMISTI POPOLARI * MINACCE A FUGATTI: SEGRETARIA BALSAMO, «MAI VENGA MENO LA POSSIBILITÀ PER UN AMMINISTRATORE DI ESERCITARE IL PROPRIO MANDATO, SENZA INDEBITE PRESSIONI »

14:39 - 11/01/2022

Noi Autonomisti Popolari esprimiamo la nostra solidarietà al Presidente Maurizio Fugatti oggi bersaglio di un nuovo atto intimidatorio. Siamo davvero amareggiati per questo ulteriore gesto di intolleranza nei confronti di un rappresentante delle istituzioni e vogliamo ribadire che siamo fermamente convinti che percorrere la strada della buona amministrazione sia la risposta migliore che si possa dare per far prevalere il senso di legalità rispetto a/e contro qualunque atteggiamento di prevaricazione avanzato da chiunque.

Nel condannare questi atti vili auspichiamo che le Istituzioni (tutte) e i cittadini (tutti quindi anche quelli di corrente diversa) si dimostrino vicini al Presidente preso di mira affinché mai venga meno la possibilità per un amministratore di esercitare il proprio mandato senza indebite pressioni, in un ambito di sana democrazia.

*

Autonomisti Popolari

La segretaria Barbara Balsamo