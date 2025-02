“AUDICOM – SISTEMA AUDIWEB POWERED BY NIELSEN“ * AUDIENCE ON-LINE: «NEL 2024 HANNO NAVIGATO 44,4 MILIONI DI UTENTI, IL 76,1% DELLA POPOLAZIONE»

11.11 - domenica 16 febbraio 2025

La total digital audience nel 2024. I dati della total digital audience nel 2024 rappresentano un quadro positivo, sia in termini di portata, con una media mensile di 44,4 milioni di utenti unici, pari al 76,1% della popolazione dai 2 anni in su (+1,4% rispetto alla media mensile del 2023), sia di frequenza, con un trend ancora favorevole del tempo speso online (+8,9%).

Il mezzo trainante è rappresentato dal Mobile (Smartphone e/o Computer) che, nel giorno medio del 2024, ha visto crescere del 2.5% il bacino di utenti per uso abituale e quotidiano, raggiungendo 34,9 milioni di individui di 18-74 anni.

Rispetto al 2023, registrano variazioni interessanti gli strumenti di lavoro e approfondimento online (+2,4% gli utenti unici in media rispetto all’anno precedente), la messaggistica istantanea (+2,5%), le piattaforme email (+2,1%), le informazioni meteorologiche (+2,1%), i servizi dedicati alla telefonia (+2,1%) e i servizi e informazioni governativi (+2,5%).

Anche l’aumento della frequenza di fruizione del mezzo è spinto da un maggiore tempo trascorso online da Mobile che registra un +9,2% nella media mensile del 2024 (70 ore per persona nel mese) e dell’8,8% nel giorno medio (2 ore e 38 minuti, pari a 12 minuti in più in media per persona).

Per quanto riguarda la media mensile dei dati di consumo online, nel 2024 restano confermate le preferenze degli utenti online per gran parte delle categorie di siti e app mobile che raggiungono le audience più elevate e il coinvolgimento di almeno il 50% della popolazione dai 2 anni in su.

Rispetto al 2023, tra le 20 categorie più frequentate, registrano variazioni interessanti gli strumenti di lavoro e approfondimento online (Internet Tools/Web Services, con 41,1 milione di utenti unici in media nei mesi del 2024 e +2,4% rispetto all’anno precedente), il raggruppamento dedicato alla messaggistica istantanea (Instant Messaging, con 38,3 milioni di utenti in media, +2,5%), le piattaforme dedicate alla gestione delle email (38,1 milioni di utenti in media, +2,1%), le categorie dedicate alle informazioni meteorologiche (Weather, con 33,9 milioni di utenti in medie, +2,1%), i servizi e informazioni dedicati principalmente alla telefonia (Multi-category Telecom/Internet Services, con 32,6 milioni di utenti in media, +2,1%) e dei servizi e informazioni governativi (Government, con 30,2 milioni di utenti in media, +2,5%).

La media mensile del 2024 mostra che il trend dei consumi online, in generale, si è stabilizzato, con oscillazioni che variano a seconda di particolari avvenimenti che possono incidere significativamente su alcune categorie più verticali o che rispondono ad interessi più particolari.

La total digital audience nel mese di Dicembre 2024

Dai dati dell’ultima rilevazione risulta che nel mese di dicembre sono stati 44,7 milioni gli individui che hanno navigato da Computer e/o Mobile, pari al 76,5% della popolazione dai 2 anni in su.

La fruizione da mobile ha interessato il 94,7% della popolazione tra i 18 e i 74 anni (40,4 milioni), online nel mese per 68 ore e 32 minuti complessivi.

Nel giorno medio dell’ultimo mese dell’anno hanno navigato almeno una volta 37 milioni di persone dai device rilevati (il 63,4% degli individui di oltre 2 anni), per 2 ore 2 44 minuti in media per persona.

Le donne (2+ anni) hanno navigato in media per 2 ore e 53 minuti nel quotidiano, gli uomini (2+ anni) per 2 ore 2 e 34 minuti e, con 3 ore di tempo online, in questo mese di rilevazione i 25-34enni hanno fruito del mezzo per un tempo superiore rispetto agli altri segmenti della popolazione.

In termini di consumo e di preferenze degli utenti, l’ultimo mese dell’anno presenta generalmente dati leggermente in flessione in particolare per il tempo speso online di alcune categorie legate alla gestione della vita quotidiana, del lavoro e dello studio, viste le peculiarità del mese – festività natalizie, programmazione di vacanze e spostamenti, messa in pausa per alcuni contesti lavorativi e di intrattenimento.

In questo periodo dell’anno, dunque, l’attenzione si sposta maggiormente su alcune categorie, tra quelle con maggiore audience mensile, che raggruppano siti e app mobile dedicati alle relazioni e al tempo libero, di conseguenza, si registrano valori maggiori del tempo speso, rispetto a novembre, per i social network (Member Communities +2,1% del tempo sui siti e app mobile della categoria), i portali generalisti (General Interest Portals & Communities +3%), la messaggistica istantanea (Instant Messaging +2,7%), cibo e ricette (Food & Cooking +8,5%), informazioni meteorologiche (Weather +10,7%), news su spettacolo, cultura e intrattenimento (Multi-Category Entertainment +5,4%) e Financial Tools (+2,4%).