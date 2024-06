“AUDICOM – SISTEMA AUDIWEB POWERED BY NIELSEN” * AUDIENCE ON-LINE: «AD APRILE 2024 HANNO NAVIGATO 44,7 MILIONI DI PERSONE, IL 94,5% DELLA POPOLAZIONE»

08.19 - venerdì 14 giugno 2024

Nel mese di aprile 2024 l’audience online ha raggiunto 44 milioni 756 mila di utenti dai 2 anni in su, collegati dai dispositivi rilevati – Mobile e/o Computer – per 70 ore complessive. La fruizione dell’online da Mobile ha coinvolto il 94,5% della popolazione tra i 18 e i 74 anni, pari a 40,3 milioni di individui.

Si registrano dati complessivamente stabili nella fruizione delle principali categorie di siti a app mobile, nonostante i differenti ponti e un giorno in meno di calendario rispetto a marzo. Crescono in particolare le audience per siti e app mobile attinenti al mondo dell’intrattenimento (Videos/Movies +1,1%) e dei social (Member Communities +1% e Instant Messaging +1,1%), per i servizi di gestione delle email (+1,9%), le news online (+2%) l’ecommerce (+1,1%), oltre che per le aggregazioni attinenti al tempo libero e agli spostamenti +1,3% i siti e app per le informazioni metereologiche e +2,3% per mappe e informazioni di viaggio).

Sono disponibili i dati della total digital audience del mese di Aprile 2024, prodotti dal sistema Audiweb e distribuiti da Audicom. I nuovi dati Audiweb Database dell’audience online sono stati già distribuiti alle software house per poter essere consultati dagli operatori iscritti al servizio tramite tool di analisi e pianificazione e sono rappresentati nel documento di sintesi* disponibile sul sito Audiweb.

La total digital audience nel mese di Aprile 2024

Nel mese di aprile sono stati 44 milioni 756 mila gli individui dai 2 anni in su che si sono collegati almeno una volta dai dispositivi rilevati (Mobile – Smartphone e/o Tablet – e Computer), navigando complessivamente per 70 ore.

La fruizione dell’online da Mobile nel mese ha raggiunto il 94,5% della popolazione tra i 18 e i 74 anni, 40,3 milioni di individui, con 68 ore e 20 minuti di tempo speso per persona nel mese.

La total digital audience nel giorno medio ha raggiunto 37 milioni 319 mila individui di 2+ anni e, per quanto riguarda l’accesso da Mobile – di cui viene rilevata la fruizione da parte dei 18-74enni –, sono stati 34 milioni 981 mila gli individui online, pari all’82% della popolazione di riferimento.

Nel giorno medio del mese di aprile erano online, da Computer e Mobile, il 66% degli uomini dai 2 anni in su, il 61,9% delle donne, più dell’86% dei 18-54enni (l’86,7% dei 18-24enni, l’86,4 dei 25-34enni, l’88,3% dei 35-44enni e l’88,5% dei 45-54enni), l’84,8% dei 55-64enni e il 41% degli individui di 65 anni e oltre.

Dall’osservazione dei dati sulla fruizione dalle differenti aree geografiche risulta che, nel giorno medio di questo mese di rilevazione, erano online il 68,7% della popolazione dell’area Nord-Ovest (10,7 milioni), il 64,8% dell’area Nord-Est (7,4 milioni), il 62,9% del Centro (7,3 milioni) e il 60,2% delle aree Sud e Isole (11,9 milioni).

Il tempo trascorso online nel giorno medio è pari a 2 ore 48 minuti in media per persona. Le donne dai 2 anni in su, con 2 ore 58 minuti, continuano a navigare più degli uomini (2 ore 38 minuti), mentre i giovani dai 18 ai 35 anni superano le 3 ore di fruizione (3 ore 13 minuti per i 18-24enni e 3 ore 12 minuti per i 25-34enni), i 35-44enni raggiungono le 3 ore di media, i 55-64enni superano le 2 ore e mezza (2 ore 49 minuti per i 45-54enni, 2 ore 33 minuti per i 55-64enni) e gli over 64 anni arrivano a 2 ore 23 minuti.

Nel mese di aprile si registrano dati complessivamente stabili nella fruizione delle principali categorie di siti a app mobile, nonostante i differenti ponti – la coda finale della pausa pasquale e l’intervallo tra il 25 aprile e il 1° maggio – e un giorno in meno di calendario rispetto al mese precedente.

Tra le prime 20 categorie più importanti si registrano audience in crescita per quelle attinenti al mondo dell’intrattenimento e dei social, come nel caso dei siti e app mobile dei raggruppamenti “Videos/Movies” (+1,1% e 40,1 milioni di utenti unici mensili), “Member Communities” (i Social Network con +1% e 39,4 milioni di utenti) e Instant Messaging (+1,1% e 38,4 milioni di utenti).

Si registrano valori in leggera crescita anche per il raggruppamento dedicato ai servizi di gestione delle email (+1,9%), per le news online (Current Events & Global News, con un +2% che riflette in particolar modo i siti e app mobile delle testate più generaliste o territoriali) e per l’ecommerce (Mass Merchandiser con +1,1%), oltre che per le aggregazioni di entità dedicate al tempo libero e agli spostamenti, come nel caso delle categorie “Weather” (siti e app dedicati alle condizioni metereologiche, con +1,3%) e Maps/Travel Info (+2,3%).