“AUDICOM – SISTEMA AUDIWEB POWERED BY NIELSEN“ * AUDIENCE ON-LINE: «A MAGGIO HANNO NAVIGATO 44,9 MILIONI DI PERSONE, IL 76,8% DELLA POPOLAZIONE»

13.36 - venerdì 12 luglio 2024

Sono stati 44,9 gli individui online nel mese di maggio 2024 tramite Mobile e/o Computer, pari al 76,8% della popolazione dai 2 anni in su. Il 94,5% della popolazione tra i 18 e i 74 anni (40,3 milioni) ha navigato da Mobile generando l’88,4% del tempo complessivo online, con una maggiore concentrazione tra le donne (91% del tempo dai dispositivi mobili).

Tra le principali categorie di siti e app Mobile si osserva una certa stabilità nell’andamento dei dati di consumo dell’online, ma con audience in crescita in particolare per il raggruppamento dedicato alle informazioni e ai servizi meteorologici (+3,6%) – per le molteplici perturbazioni atmosferiche che hanno colpito il Nord Italia in particolare -, l’insieme di siti e app mobile delle istituzioni governative (+3,5%) – conseguente principalmente alle campagna elettorali per le elezioni europee e amministrative in Italia – e per l’offerta sportiva (+2,9%) – visti gli importanti eventi calcistici del mese.

La total digital audience nel mese di Maggio 2024

La total digital audience nel mese di maggio 2024 ha raggiunto 44,9 milioni di individui, pari al 76,8% della popolazione dai 2 anni in su, collegati da Mobile (Smartphone e/o Tablet) e Computer complessivamente per 74 ore.

In questo mese di rilevazione ha navigato da Computer il 48,6% degli individui di 2+ anni, il 3,3% in più rispetto ad aprile, mese segnato da alcune pause festive che hanno contratto la fruizione da questo dispositivo.

Nel giorno medio sono stati 37,6 milioni gli individui che hanno navigato almeno una volta dai dispositivi rilevati (il 64,4% della popolazione dai 2 anni in su), online per 2 ore e 51 minuti in media per persona.

L’82,8% della popolazione maggiorenne ha navigato almeno una volta da Mobile nel giorno medio del mese di maggio e si registra ancora un livello di penetrazione di almeno l’85% tra gli individui di 18-24 anni (85,7%) e di 45-54 anni (85,2%), arrivando all’86,8% dei 35-44enni.

La distribuzione degli accessi all’online da Mobile e Computer sul territorio nazionale continua a presentare proporzioni allineate al trend degli ultimi tre mesi, con il 69,2% della popolazione di 2+ anni che ha navigato nel giorno medio dell’area Nord-Ovest (10,8 milioni), il 64,8% dall’area Nord-Est (7,4 milioni), il 63,1% dal Centro (7,3 milioni) e il 61,2% delle aree Sud e Isole (12,1 milioni).

Il tempo speso online nel giorno medio ha registrato un incremento del 5,6% rispetto al mese precedente, con 2 ore e 39 minuti spesi in media per persona e toccando le 3 ore per gli individui tra i 18 e i 34 anni.

Dopo il mese di aprile, caratterizzato da alcune festività (la coda della pausa pasquali e le festività a fine mese), a maggio si osserva una certa stabilità nell’andamento dei dati di consumo dell’online. Tra le principali categorie di siti e app Mobile, infatti, i livelli di audience restano piuttosto allineati al mese precedente, come ad esempio, guardando le cinque principali categorie, nel caso del raggruppamento dei motori di ricerca (42 milioni 960 mila utenti e una variazione dell’1%), dei servizi e strumenti online (“Internet Tools/Web Services” con 41,8 milioni di utenti e +1,3%), della categoria Videos/Movies (40,2 milioni di utenti, +0,1%), dei social network (“Member Communities” con 39,7 milioni, +0,8%), dei portali generalisti (39,7 milioni, +1,3%), delle piattaforme dedicate alla gestione delle email (38,6 milioni, +0,5%).

Entro le prime 20 categorie di maggiore interesse per gli utenti online, si osservano dati di audience in crescita in particolare per il raggruppamento dedicato alle informazioni e ai servizi meteorologici (categoria Weather, con 35,8 milioni di utenti, +3,6%) – conseguente a molteplici fenomeni di perturbazioni atmosferiche che a maggio hanno colpito il Nord Italia in particolare -, l’insieme di siti e app mobile delle istituzioni governative (31,6 milioni, +3,5%) – conseguente principalmente alle campagne elettorali per le elezioni europee e amministrative in Italia – e per l’offerta sportiva (30,2 milioni, +2,9%) – visti gli importanti eventi calcistici del mese.