“AUDICOM – SISTEMA AUDIWEB POWERED BY NIELSEN“ * AUDIENCE ON-LINE: «A GIUGNO HANNO NAVIGATO 4,3 MILIONI DI PERSONE, IL 75,9% DELLA POPOLAZIONE»

Nel mese di giugno la total digital audience ha raggiunto 44,3 milioni di utenti pari al 75,9% della popolazione dai 2 anni in su. Sono stati 37,5 milioni gli individui che si sono collegati almeno una volta nel giorno medio, online per 2 ore e 50 minuti in media per persona.

I consumi online mantengono un assetto in continuità rispetto al mese precedente, per effetto degli eventi del mese di giugno, tra elezioni europee e amministrative, il calendario di appuntamenti sportivi, l’avvicinarsi della stagione estiva e alcuni fenomeni meteorologici. È il caso delle news online (390 mila utenti mensili in più rispetto al mese precedente e +4,7% del tempo speso), dei siti e app mobile del largo consumo (+0,8% degli utenti), delle informazioni di viaggio (+1,2%), dei contenuti sportivi (+0,6%) e del mercato dell’abbigliamento e prodotti di bellezza (+2,1% del tempo speso complessivo).

La total digital audience nel mese di Giugno 2024

Nel mese di giugno sono stati 44,3 milioni gli utenti collegati dai dispositivi rilevati – Computer e Mobile (Smartphone e/o Tablet) -, pari al 75,9% della popolazione dai 2 anni in su. Il tempo dedicato alla fruizione dell’online ha registrato una flessione complessiva del 4%, spinta in particolare da un calo del 10% dell’uso del computer per navigare, complici la chiusura delle scuole e l’esordio della stagione estiva.

La total digital audience nel giorno medio ha raggiunto 37,5 milioni di individui (il 64,3% della popolazione di 2+ anni) collegati per 2 ore e 50 minuti in media per persona. L’83% della popolazione tra i 18 e i 74 anni (35,4 milioni) ha navigato da Mobile, spendendo quotidianamente 2 ore 39 minuti.

Nel giorno medio del mese di giugno erano online il 65,8% degli uomini (18,7 milioni) e il 62,9% delle donne (18,8 milioni). In base ai dati di quest’ultima rilevazione risulta che, tra i diversi segmenti della popolazione, l’online ha raggiunto i livelli più alti di penetrazione tra i 18-24enni e i 35-44enni (l’89,3% in entrambi i casi) e tra i 45-54enni (88,9% dei casi).

Dai dati sulla distribuzione geografica della popolazione online, nel giorno medio sono stati coinvolti 10,8 milioni di individui dell’area Nord-Ovest (il 69% di quest’area), 7,4 milioni dell’area Nord-Est (il 65,2%), 7,3 milioni dell’area centrale (il 62,7%) e 12 milioni dell’area Sud e Isole (il 61%).

Nel giorno medio di questo mese di rilevazione i giovani dai 18 ai 34 anni hanno raggiunto una media di 3 ore e un quarto di navigazione, mentre gli altri segmenti di popolazione monitorati hanno speso un intervallo di tempo poco inferiore alle 3 ore – come nel caso dei 35-44enni con 2 ore e 52 minuti – e le 2 ora e mezza – come nel caso degli over 64enni con 2 ore e 25 minuti.

Per quanto riguarda più in dettaglio i dati di consumo dell’online, nel mese di giugno ritroviamo un assetto in continuità tra le prime dieci categorie di siti e mobile app, nonostante l’avvicinarsi della stagione estiva e la chiusura delle scuole, complici gli eventi che hanno caratterizzato questo mese, dalle elezioni europee e amministrative, al fitto calendario di appuntamenti sportivi e alcuni fenomeni meteorologici le cui conseguenze hanno continuato a tenere alta l’attenzione degli utenti.

Alcune categorie registrano dati leggermente in crescita, come nel caso del raggruppamento delle news online (Current Events & Global News) – con un’audience di 38,8 milioni di utenti unici mensili, pari a quasi 390 mila utenti mensili in più rispetto al mese precedente e un tempo speso complessivo del +4,7% -, dei siti e app mobile del largo consumo (Mass Merchandising) – con 38 milioni di utenti, dato che registra un +0,8% -, delle informazioni di viaggio – con 34,2 milioni di utenti e una crescita dell’1,2% -, dei contenuti sportivi – stabili rispetto al mese precedente con 30,4 milioni di utenti – e del mercato dell’abbigliamento e prodotti di bellezza (Apparel/Beauty) – con 28,6 milioni di utenti e un tempo speso complessivo del +2,1%.