AUDICOM – SISTEMA AUDIPRESS 2024 * LETTORI ULTIMI 30 GIORNI: «SONO 31,6 MILIONI GLI ITALIANI CHE LEGGONO O SFOGLIANO UN TITOLO STAMPA (SU CARTA E/O DIGITALE REPLICA)»

16.43 - venerdì 31 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il comparto mantiene la quota di lettori allineata con l’edizione precedente, raggiungendo 31,6 milioni di lettori che hanno letto o sfogliato un titolo stampa carta e/o replica di Quotidiani e Periodici, confermando le caratteristiche demografiche del lettorato e le abitudini di consumo. La copia digitale replica presenta ancora dati in crescita (+1,7%), segno di un sentimento di fiducia che premia la varietà di offerta e l’informazione di qualità. Il Consiglio di Amministrazione di Audicom ha approvato e distribuito i nuovi dati del sistema Audipress 2024/I.

In base ai dati di scenario sistema Audipress edizione 2024/I, riferiti alla rilevazione dell’anno mobile maggio 2023 – aprile 2024, in Italia sono stati 31,6 milioni gli individui che hanno letto o sfogliato un titolo stampa su carta e/o digitale replica negli ultimi 30 giorni, pari al 60,5% della popolazione adulta di 14 anni e oltre, in continuità rispetto all’edizione precedente.

Di riflesso, restano stabili anche i dati complessivi sui profili demografici dei lettori stampa negli ultimi trenta giorni (quotidiani e/o periodici), tra gli uomini (il 62,8% del segmento rappresentato) e le donne (il 58,2%) e trasversalmente tra le differenti fasce d’età, con il 57,2% dei 14-24enni, il 58,6% dei 25-44enni e il 61,9% dei 45 anni e oltre.

La distribuzione geografica dei lettori presenta livelli di maggiore continuità e penetrazione nelle aree geografiche del Nord-Ovest (il 65,3% della popolazione di quest’area), Nord-Est (il 68,4%) e Centro (il 59,9%), seguite dal Sud (57,8%) e Isole (40,8%). Le maggiori penetrazioni di lettura si registrano nei centri urbani dai 100 ai 250 mila abitanti (il 68,9% della popolazione) e oltre i 250 mila abitanti (il 62,9%), raggiungendo quote interessanti anche nei centri urbani fino a 10 mila abitanti (59,8%), in quelli con 10-30 mila abitanti (il 59%) e con 30-100.