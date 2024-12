ASSSOCIAZIONI WWF – LIPU – ENPA LAV – MOUNTAIN WILDERNESS – LEGAMBIENTE * LETTERA AD ASSESSORE PAT FAILONI: «ORSO M91, IL NOSTRO DISAPPUNTO PER LA GESTIONE»

17.09 - domenica 1 dicembre 2024

Egregio Assessore Pat Roberto Failoni,

le scrivo per esprimere il mio forte disappunto e quello delle Associazioni che rappresento al Tavolo Grandi Carnivori in merito alla gestione relativa al caso dell’orso M91, con particolare riferimento al suo abbattimento. La partecipazione del sottoscritto e delle Associazioni ambientaliste al Tavolo è subordinata a principi imprescindibili di trasparenza e collaborazione all’interno dello stesso: purtroppo, il caso dell’orso M91 ha dimostrato una grave mancanza di entrambi questi valori.

Il procedimento per l’abbattimento era stato avviato da tempo, eppure si è scelto deliberatamente di non condividere alcuna informazione con il Tavolo, privando così tale organo della sua funzione primaria: costituire uno spazio utile e partecipato per la condivisione e l’informazione. Questa è stata un’occasione mancata sia per dimostrare l’efficacia e l’importanza del Tavolo stesso, sia per confermare la fiducia che la politica ripone nello stesso.

Vogliamo ribadire con fermezza che le Associazioni ambientaliste non partecipano a questo Tavolo per sprecare il proprio tempo ma per costruire insieme un percorso condiviso in cui è necessario che anche l’Istituzione faccia la sua parte e dimostri attivamente la volontà di ridurre il conflitto: il nostro obiettivo è contribuire in maniera costruttiva al confronto, tuttavia, tale contributo può esistere solo in un clima di fiducia reciproca, lealtà e trasparenza.

Sottolineiamo infine che non tollereremo l’ulteriore omissione di informazioni rilevanti sul piano gestionale e saremo estremamente rigorosi nel vigilare su questi aspetti. Confidiamo infine che si intraprendano reali azioni concrete per instaurare un rapporto fondato sul rispetto, sulla condivisione e sulla trasparenza.

In attesa di un riscontro, porgo cordiali saluti. Francesco Romito (*)

(*)

A firma delle Associazioni: (per il tramite del loro rappresentante al Tavolo Grandi Carnivori in merito all’abbattimento dell’orso M91).

WWF del Trentino ODV,

Lipu di Trento

Enpa

LAV del Trentino

Mountain Wilderness

Legambiente Circolo di Trento