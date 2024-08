ASSOUTENTI * “WIZZAIR“: «ODISSEA MADEIRA, PRESENTEREMO ESPOSTO AD ENAC»

18.25 - domenica 18 agosto 2024

WizzAir: su odissea Madeira Assoutenti presenterà esposto a Enac. Accertare rispetto diritti passeggeri e sanzionare violazioni delle normative in tema di trasporto aereo.

L’odissea vissuta dai 210 passeggeri del volo WizzAir bloccato dal 15 agosto a Madeira finisce all’ attenzione dell’ Enac. Assoutenti, associazione specializzata nel settore dei trasporti, ha deciso infatti di presentare un esposto all’ Ente per l’aviazione civile affinché sia aperta una indagine sulla vicenda.

“Vogliamo capire se la compagnia aerea abbia garantito la dovuta assistenza a tutti i passeggeri coinvolti nella cancellazione del volo e se vi siano state eventuali violazioni della normativa sul trasporto aereo che obbliga le compagnie a rispettare i diritti dei viaggiatori offrendo assistenza e riprotezione su altri voli – spiega il presidente Gabriele Melluso – Al di là delle condizioni meteo avverse che giustificano ritardi e cancellazioni dei voli, è necessario accertare perché altri vettori, in base a quanto emerso sulla stampa, sarebbero riusciti a garantire le partenze dallo scalo di Madeira e perché non sarebbe stato messo un velivolo a disposizione dei passeggeri da utilizzare subito in caso di miglioramento del meteo”.

“Ovviamente i viaggiatori che hanno sostenuto spese a causa della mancata assistenza da parte di WizzAir (pasti, alloggi, trasferimenti, ecc) devono essere integralmente rimborsati, e l’Enac dovrà sanzionare la compagnia aerea nel caso di violazioni della normativa di settore” – conclude Melluso.