ASSOUTENTI * TURISMO: «ANTITRUST INDAGA SU DOLOMITI SUPERSKI, +24% GLI AUMENTI DEGLI SKIPASS IN 3 ANNI»

18.05 - giovedì 10 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Antitrust, lente sugli skipass, indaga su Dolomiti SuperSki. Assoutenti: bene indagini, per skipass Dolomiti rincari stellari, quasi il +24% in tre anni. In caso di illeciti possibili iniziative legali a tutela degli utenti.

Bene per Assoutenti l’indagine aperta dall’Antitrust nei confronti della “Federazione dei Consorzi di zona degli imprenditori esercenti il trasporto di persone Dolomiti SuperSki” per presunta intesa contro la concorrenza. Era stata proprio Assoutenti nei mesi scorsi a portare alla luce i pesantissimi rincari delle tariffe per la stagione invernale 2024/2025, aumenti che proseguono da anni anche in assenza di fattori come il caro-energia che in passato avevano determinato un aggravio dei costi per i gestori degli impianti.

In particolare per il consorzio Dolomiti Superski il biglietto giornaliero è salito nell’ultimo anno del +3,8%, passando da 80 a 83 euro – rileva Assoutenti – Se si estende il confronto al 2021, il rincaro è addirittura del +23,9%: da 67 a 83 euro.

Per l’abbonamento stagionale, invece, l’aumento rispetto al 2021 è stato del +8,6%, con le tariffe salite da 870 a 945 euro.

“Con il caro-energia oramai alle spalle e una inflazione attorno all’1%, gli aumenti applicati dagli impianti sciistici appaiono del tutto ingiustificati e inaccettabili – denuncia il presidente Gabriele Melluso – Rincari che pesano sui cittadini che decidono di trascorrere giorni di vacanza sulla neve, e che sfruttano le necessità degli utenti portando a sensibili aggravi di spesa. Per tali motivi riteniamo importantissima l’istruttoria aperta dall’Antitrust e, in caso di accertati illeciti, ci attiveremo a tutela dei consumatori che hanno acquistato biglietti e abbonamenti del consorzio”.