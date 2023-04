ASSOMELA * SITUAZIONE MERCATO 2023: « AL PRIMO APRILE LE GIACENZE DI MELE ITALIANE AMMONTANO A 545.412 TONNELLATE, INFERIORI DEL 12% RISPETTO AL 2022 »

16.28 - lunedì 17 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

A circa due terzi dello sviluppo della campagna di commercializzazione in corso, il Comitato marketing di Assomela ha analizzato la situazione del mercato delle mele al mese di aprile per valutare le prospettive degli ultimi mesi di campagna.

Le giacenze di mele italiane al 1° di aprile ammontano a 545.412 tons., inferiori del 12% rispetto alla scorsa stagione e del 10% rispetto alla media dei cinque anni precedenti. Gli stocks continuano ad essere particolarmente bassi per molte varietà ed in particolare per la Golden Delicious, la cui giacenza è di 214.528 tons, inferiore di ben il 32% rispetto allo scorso anno e di gran lunga più bassa rispetto ai valori normalmente registrati nel mese di aprile; se consideriamo il rapporto produzione/giacenze, gli stocks di Golden attuali sono inferiori in proporzione anche a quelli dell’aprile del 2018 (la produzione del 2022 per questa varietà, infatti, è stata superiore a quella del 2017 di circa 80.000 tons, tuttavia le giacenze ad oggi sono solo di 60.000 tons. superiori a quelle di aprile 2018). Anche gli stocks di Fuji sono bassi, inferiori del 26% rispetto allo scorso anno con 32.168 tons, così come le giacenze di Braeburn che ammontano a 16.858 tons., il 33% in meno rispetto all’aprile 2022. La disponibilità di Gala è sostanzialmente terminata e solo un quarto delle Red Delicious è in stock. Prosegue positivamente e come pianificato anche la vendita delle mele club, in linea con una produzione in progressivo aumento.

Le vendite nel mese di marzo hanno sfiorato le 220.000 tons., leggermente superiori alla media dei tre anni precedenti e, in alcuni casi, più veloci di quanto inizialmente previsto. Si registrano buoni andamenti per l’export, soprattutto quello oltremare, in modo particolare verso l’Arabia Saudita ed il Brasile.

Al ritmo di vendita attuale e con stocks di gran lunga inferiori alla media per molte cultivars “tradizionali”, sarà non solo necessario regolare le vendite nell’ultimo periodo, ma anche spingere per una adeguata valorizzazione del prodotto che tenga non solo conto della minore disponibilità di mele, ma anche dei maggiori costi sostenuti dai produttori in questa ultima campagna commerciale.

Il settore ritiene indispensabile per le prossime settimane e per i prossimi mesi fino alla fine della campagna un cambio di paradigma che garantisca ai frutticoltori un ritorno in linea con i costi di produzione e la quantità di prodotto attualmente a disposizione.

Assomela s.c. è il Consorzio delle Organizzazioni di Produttori di mele italiani che rappresenta il 75% della produzione melicola nazionale, a cui si associano le OP VOG (Marlene), VIP, il Consorzio From e VOG Products della Provincia di Bolzano, Melinda, La Trentina e Mezzacorona della Provincia di Trento, Melapiù della Regione Emilia-Romagna, Rivoira, Lagnasco e Gullino della Regione Piemonte, Melavì della Regione Lombardia e Frutta Friuli Sca della Regione Friuli-Venezia Giulia.