ASSOCIAZIONE VITTIME DELLA CACCIA * STAGIONE VENATORIA: « 79 FUCILATI IN 5 MESI, VI SEMBRANO POCHI? »

martedì 31 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

CACCIA: 79 FUCILATI IN 5 MESI. VI SEMBRAN POCHI? CON “CACCIA SELVAGGIA” LA CONTA NON SI ARRESTERÀ.

Non abbiamo intenzione di contare morti e feriti ancora per molto. In soli 5 mesi di questa ultima stagione venatoria sono 19 i morti e 60 i feriti per armi da caccia. Un prezzo in termini di vite umane e sicurezza che non è più tollerabile. Eppure questo governo pensa di implementare ulteriormente la possibilità di movimento per i cacciatori, laddove prima era considerato tabù.

Ovvero ciò che prima era bracconaggio adesso diventerà legale. E con questa prospettiva il numero delle vittime sarà destinato ad aumentare drammaticamente. Gli autori di queste sparatorie pare siano indifferenti anche alla loro stessa incolumità, figuriamoci che rispetto possono avere per i propri simili, ancor meno per l’oggetto delle loro mire.

Animali domestici impallinati sull’uscio di casa, bambini a passeggio con la famiglia colpiti, ciclisti, fungaioli, runners, coltivatori… ancora nel bersaglio. E nell’indifferenza dei media e della istituzioni.

Si continua a far finta di niente, I tg non ne parlano, la gente non sa cosa succede e cosa succederà prossimamente. Questo stato di allerta continua sfianca non solo chi sa ed è preposto ai controlli, ma anche e sopratutto chi si trova a casa propria in mezzo al fuoco incrociato di una battuta al cinghiale. Chi è più pericoloso, un cinghiale o un cacciatore? 79 vittime non sono l’effetto di uno scontro con un cinghiale… .