“ASSOCIAZIONE VITTIME CACCIA” * STRAGI VENATORIE: «38 LE VITTIME (MORTI E FERITI) TRA CACCIATORI ED ESTRANEI ALL’ATTIVITÀ VENATORIA, DAL 1/9 AL 29/9 2024 »

Così ormai potremmo definire l’incessante escalation che ad ogni stagione venatoria, di anno in anno, conferma una realtà distopica, fatta di morti e feriti umani, ipocritamente celati da casuali incidenti e da un presunto diritto a sparare.

Ormai di fatto la pubblica sicurezza vale forse meno di una concessione, non diritto si intenda bene, elargita ai cacciatori, che si sentono impuniti e liberi di battere campagne, strade, parchi e giardini privati.

Erroneamente però, perché l’art.21, comma 1 lettera A della legge 157 del 1992 esplica chiaramente il divieto, ma molti non lo sanno e i pochi soliti noti fanno finta di nulla, da sempre, confondendo le idee con l’art.842 del codice civile che DI FONDI AGRICOLI PARLA, NON DI GIARDINI E PARCHI PRIVATI!

I risultati non tardano ad arrivare, già dalle preaperture in 16 regioni, in questa stagione venatoria 2024/2025.

ASSOCIAZIONE VITTIME DELLA CACCIA

Organizzazione di volontariato senza fini di lucro ai sensi della Legge 266/91

BOLLETTINO DELLA GUERRA n.2-01.09.2024/24.11.2024

AVC-BOLLETTINO DELLA GUERRA n.2 stagione venatoria 2024-2025 – OSSERVATORIO VITTIME DELLA CACCIA

-Dal 1 SETTEMBRE al 29 NOVEMBRE 2024 –

-VITTIME UMANE-

In sintesi, dal 1 settembre al 29 novembre 2024 risultano:

38 PERSONE tra morti e feriti, cacciatori ed estranei alla caccia.

NON CACCIATORI – 11 PERSONE COLPITE

MORTI – 1 IN A.VENATORIO – 3 IN A.EXTRAVENATORIO= 4 MORTI NON CACCIATORI

FERITI – 6 IN A.VENATORIO – 1 IN A.EXTRAVENATORIO= 7 FERITI NON CACCIATORI

CACCIATORI – 27 PERSONE COLPITE

MORTI – 9 MORTI IN A.VENATORIO – 1 MORTO IN A.EXTRAVENATORIO= 10 MORTI CACCIATORI

FERITI – 17 FERITI IN A.VENATORIO= 17 FERITI CACCIATORI

I CRITERI DI RICERCA CON CUI SONO STATE SELEZIONATE LE NOTIZIE ED ESEGUITI I CONTEGGI,

SONO BASATI SUI PRINCIPI CONTENUTI A QUESTA PAGINA LINK



CRONOLOGIA – NEWS DAL 1 SETTEMBRE AL 29 NOVEMBRE 2024

PREAPERTURE IN 16 REGIONI

– 01.09.2024

1 MORTO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – CALABRIA –

Caulonia, Reggio Calabria – Bruno Chiera 55enne, vittima di un collega cacciatore durante attività venatoria che in seguito confessa.

Fonte – https://www.ciavula.it/2024/09/cacciatore-morto-a-campoli-di-caulonia-il-colpo-fatale-sparato-da-unaltra-persona

– 01.09.2024

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – ABRUZZO

Montalfano di Cupello, Chieti – 51enne vittima di un collega durante una battuta di caccia.

Tags – San Salvo, munizione spezzata.

EtaXX

Fonte – https://www.rainews.it/tgr/abruzzo/articoli/2024/09/incidente-di-caccia–cupello-f59ea3fb-c412-4d46-a35e-ee8f38366552.html

-**10.09.2024

2 MORTI NON CACCIATORI AMBITO EXTRAVENATORIO – UMBRIA

Fratticciola Selvatica, Perugia – Enrico Scoccia, 69 anni,uccide moglie e figlia. L’uomo soffriva da tempo di depressione ma deteneva ancora le armi da caccia e il porto darmi rinnovato. Era in cura da anni, seguito da professionisti tra neurologi, psichiatri e terapeuti.

Tags – Età 69, disagio psichico, porto darmi, femminicidio

Fonte – https://www.open.online/2024/09/10/perugia-strage-famiglia-madre-padre-figlia-omicidio-

suicidio-indagini

– 13.09.2024

1 MORTO CACCIATORE AMBITO VENATORIO – LOMBARDIA

Vobarno, Brescia – Vittima di autolesione durante attività venatoria, muore Gabriele Mainetti, 37 anni.

Tags – Salò,

Età 37, munizione unica.

Fonte – https://www.giornaledibrescia.it/cronaca/scivola-e-parte-un-colpo-dal-fucile-morto-un-cacciatore-a-vobarno-i7j81zuq

INIZIO STAGIONE VENATORIA 2024 2025

– 15.09.2024

1 FERITO CACCIATORE AMBITO VENATORIO – LAZIO

Marcellina, Roma – 73enne gravemente ferito durante attività venatoria. Impegnativa la logistica per il recupero in località impervia con eliambulanza.

Tags – Età 73, eliambulanza,

Fonte –

https://roma.repubblica.it/cronaca/2024/09/15/news/stagione_caccia_ferito_anziano_colpito_errore-423502050/

-*20.09.2024

1 FERITO NON CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – EMILIA ROMAGNA

Spilamberto, Modena. Donna 41enne ferita da colpo di fucile da caccia nel proprio giardino! Dimessa dall’ospedale con venticinque giorni di prognosi. Tre denunce nei confronti di altrettanti cacciatori che, dopo “l’incidente” si sono dileguati.

Tags – distanze sicurezza, munizione spezzata, omesso soccorso,

Fonte – https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/spari-con-un-fucile-da-caccia-tre-denunce-9eb0bbb6

– 25.09.2024

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – CAMPANIA

Dragoni, Caserta – Scambia il cugino per un cinghiale e gli spara. Valerio Di Tommaso, consigliere comunale in carica a Dragoni, accusato di aver sparato e ferito il cugino, Pasquale Biasucci, ex consigliere, nel corso di una battuta di caccia ai cinghiali effettuata in periodo di divieto. la Procura chiede archiviazione per il consigliere comunale.

Tags – munizione unica,

Fonte – https://www.ecaserta.com/news/27262356998/sparo-al-cugino-durante-la-caccia-chiesta-l-archiviazione-per-consigliere-comunale

– 27.09.2024

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – PIEMONTE

Sommariva del Bosco, Cuneo – Cacciatore ferito a una spalla dallo sparo di un collega, a battuta al cinghiale ormai finita.

Tags – munizione unica,

Fonte – https://ilcorriere.net/sommariva-del-bosco-ferito-da-sparo-in-un-incidente-di-caccia/

– 28.10.2024

1 MORTO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – SICILIA

San Pier Niceto, Messina – Salvatore Fabio, 27 anni, ucciso da un colpo di fucile da caccia alla testa dal padre, durante attività venatoria nella frazione di Serro, nel comune di San Pier Niceto.

Tags – munizione unica,

Fonte – https://www.messinatoday.it/cronaca/uomo-morto-fucile-spari-san-pier-niceto.html

-*28.09.2024

1 FERITO NON CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – CAMPANIA

Mondragone, Caserta – Cacciatore spara agli uccelli ma ferisce alle gambe un cercatore di funghi: il 40enne finisce in ospedale.

Tags – località Signorine, munizione spezzata, raccoglitori,

Fonte – https://www.occhionotizie.it/caserta/mondragone-ferito-funghi-cacciatore-cosa-e-successo-28- settembre.html/

-*30.09.2024

1 FERITO NON CACCIATORE – AMBITO EXTRAVENATORIO – SARDEGNA

Tuili, Cagliari – Lite in campagna, fucilate contro l’allevatore che aveva bastonato il suo cane. Un cacciatore di 41 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio per aver sparato alle gambe e al basso ventre del 56enne con un fucile calibro 12.

Tags – Età 41, munizione spezzata, Barumini

Fonte – https://www.lanuovasardegna.it/cagliari/cronaca/2024/09/30/news/tuili-fucilate-contro-l-allevatore-che-aveva-bastonato-il-suo-cane-1.100591823

-07.10.2024

1 MORTO CACCIATORE – AMBITO EXTRAVENATORIO – LOMBARDIA

Stradella, Pavia – Autolesione per incauto maneggio dell’arma da caccia carica, muore Stefano Brambilla 64 anni nella sua cantina-

Tags – Età 64, autolesione, incauto maneggio

Fonte – https://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/stradella-colpo-accidentale-fucile-da-caccia-stefano-brambilla-muore-cantina-70f15164

– 13.10.2024

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – PIEMONTE

Cuneo. Un uomo è stato ferito da uno sparo mentre era a caccia nei boschi di Santa Vittoria d’Alba.

Impegnativo il soccorso.

Tags – elisoccorso,

Fonte – https://laguida.it/2024/10/13/uomo-colpito-da-uno-sparo-durante-una-battuta-di-caccia-a-santa-vittoria-dalba/

-*13.10.2024

1 FERITO NON CACCIATORE AMBITO VENATORIO LOMBARDIA

Capiago Intimiano, Como – Ragazzo di 18 anni operato d’urgenza in gravi condizioni. A sparare all’addome del ragazzo è stato un amico coetaneo con l’arma del padre regolarmente dichiarata.

Tags – Età 18, omessa custodia, giovani,

Fonte – https://www.quicomo.it/cronaca/ferito-colpo-fucile-capiago-intimiano.html

-15.10.2024

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – LAZIO

Amaseno, Frosinone – 36enne colpito da frammento di proiettile da cinghiale durante una battuta di

caccia.

Tags – Elisoccorso, munizione unica,

Fonte – https://www.frosinonetoday.it/cronaca/incidente-caccia-cinghiale-eliambulanza-boschi-carabinieri.html

-*16.10.2024

1 MORTO NON CACCIATORE AMBITO VENATORIO EMILIA ROMAGNA

Casina di Leguigno, Reggio Emilia – Marco Gentili, 68enne, mentre raccoglie castagne nel suo bosco resta vittima di un colpo da cinghiale proveniente da una battuta in atto a 300 metri di distanza, tra la fitta nebbia. La rabbia dei residenti: “Basta fare 20 metri fuori casa in un campo e si è già in zonarischio”. Indagati due cacciatori, zio T.R. e nipote P.C.O., per la morte di Marco Gentili

Tags – munizione unica, raccoglitori, distanze sicurezza,

Età 77

Età53

Fonte – https://www.gazzettadireggio.it/reggio/cronaca/2024/10/18/news/indagati-zio-e-nipote-per-la-morte-di-marco-gentili-1.100602219#google_vignette

– 19.10.2024

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – LOMBARDIA

Nave/Caino, Brescia – 26enne ferito per autolesione.Il giovane stava maneggiando il fucile carico nei boschi tra Caino e Nave quando gli è partito un colpo che lo ha ferito ad un piede.

Tags – Età 26, autolsione, incauto maneggio

Fonte – https://www.quibrescia.it/cronaca/2024/10/19/nave-incidente-di-caccia-26enne-si-ferisce-ad-un-piede/724003/

– 19.10.2024

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – VENETO

Resana, Treviso – Il cacciatore di 51 anni, con il fucile carico in spalla, si trovava a caccia quando una salva di pallini è partita colpendolo alla gamba.

Tags – autolesione,

Età 51, incauto maneggio, elisoccorso, munizione spezzata,

Fonte – https://www.lapiazzaweb.it/news/cronaca/340110/cacciatore-ferito-accidentalmente-a-resana-un-colpo-di-fucile-che-poteva-costare-caro.html

– 20.10.2024

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – EMILIA ROMAGNA

Ponte dell’Olio, Piacenza – Un cacciatore di 61 anni, arrivato in ospedale avrebbe riferito che scivolando durante una battuta di caccia sarebbe partito un colpo dal suo stesso fucile, carico, che lo ha preso in pieno al piede sinistro.

Tags – Età 61, Valnure, autolesione, incauto maneggio,

Fonte – https://www.ilpiacenza.it/cronaca/scivola-e-parte-un-colpo-dal-suo-fucile-cacciatore-ferito-finisce-all-ospedale.html

-* 20.10.2024 – MINORE

1 FERITO NON CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – CAMPANIA

Alta Valle del Sele, Salerno – 13enne ferito al braccio durante battuta al cinghiale

Tags – Minore, munizione unica, giovani,

Fonte – https://www.anteprima24.it/salerno/tredicenne-ferito-da-un-proiettile-durante-una-battuta-di-caccia-al-cinghiale/

– 23.10.2024

1 MORTO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – SICILIA

Priolo, Siracusa – 77enne morto, pare per autolesione involontaria durante battuta di caccia.

Tags – Età 77

autolesione, incauto maneggio,

Fonte – https://www.blogsicilia.it/siracusa/morto-incidente-caccia-priolo-indagini-stabilire-cause-tragedia/1068308/

– 24.10.2024 –

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – VENETO

Altopiano di Asiago, Vicenza – Durante battuta di caccia nei boschi del Barenthal, G.A. 61 anni, spara al figlio 25enne e lo ferisce. La Procura apre un fascicolo.

Tags – Età 61, giovani, munizione spezzata,

Fonte – https://www.tviweb.it/altopiano-incidente-di-caccia-spara-al-figlio-e-lo-ferisce/

– *25.10.2024

1 MORTO NON CACCIATORE – AMBITO EXTRAVENATORIO – EMILIA ROMAGNA

Sant’Andrea Bagni, Parma – Uccisa in casa con un colpo di fucile alla testa: il marito, Giovanni Vascelli, 65enne, fermato per omicidio volontario, la carabina usata era regolarmente denunciata.

Tags – Età 65, femminicidio,

Marina Cavalieri

Fonte – https://tg24.sky.it/cronaca/2024/10/25/parma-donna-uccisa-medesano-interrogato-marito

– 29.10.2024

1 MORTO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – TOSCANA

Laterina,

Arezzo – Parte di sera per cacciare cinghiali, Mauro Ceccherini, cacciatore 60enne è stato raggiunto in pieno torace da un colpo della sua carabina, uccidendolo.

Tags – Età 60, autolesione, incauto maneggio,

Fonte – https://www.arezzo24.net/notizie/cronaca/laterina-parte-di-sera-per-cacciare-cinghiali-60-enne-ritrovato-morto/

– 31.10.2024

1 MORTO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO- TOSCANA

Pistoia – Un cacciatore 67enne, Marco Lucchesi, è stato trovato morto con un colpo di fucile allo stomaco a Monsummano Terme, sul ciglio di una strada sterrata nell’area naturale del Padule di Fucecchio.

Risulta autolesione involontaria.

Tags – Età 65, autolesione, incauto maneggio,

Fonte – https://www.arezzo24.net/notizie/cronaca/laterina-parte-di-sera-per-cacciare-cinghiali-60-enne-ritrovato-morto/

– 01.11.2024

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – SARDEGNA

Laconi, Oristano – Cacciatore 50enne ferito al volto da uno sparo tornando da una battuta di caccia, lungo la strada statale 442.

Tags – Età 50, autolesione, incauto maneggio,

Fonte – https://www.lanuovasardegna.it/oristano/cronaca/2024/11/01/news/laconi-cacciatore-ferito-al-volto-da-uno-sparo-1.100610958

– 01.11.2024

1 MORTO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – SARDEGNA

Sedilo, Oristano: Incidente di caccia, morto Filippo Vidili, 58enne, colpito all’addome durante una battuta di caccia al cinghiale. A centrare Vidili sarebbe stato un pallettone di rimbalzo, esploso da uno dei compagni di battuta. Indagato Marco Solinas, fratello dell’ex governatore Christian.

Tags – munizione unica, elisoccorso,

Fonte – https://www.unionesarda.it/news-sardegna/oristano-provincia/incidente-di-caccia-a-sedilo-morto-il-58enne-raggiunto-da-un-colpo-alladdome-u5bamj0x

– 02.11.2024

1 MORTO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – SARDEGNA

Sedilo, Oristano – Muore Massimiliano Sabiu, 58 anni, di Giba, durante una battuta di caccia al cinghiale.

Tags – Età 40, munizione unica, elisoccorso

Fonte – https://www.gazzettasarda.com/contenuto/0/11/595497/due-tragedie-nella-caccia-un-weekend-segnato-dal-sangue

-*02.11.2024

1 FERITO NON CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – EMILIA ROMAGNA

Reggio Emilia – Lite tra la residente e un cacciatore 50enne: lui spara poi la colpisce col calcio del fucile. La donna è finita all’ospedale, dove i medici hanno riscontrato le percosse. La donna gli contestava di essere troppo vicino alle case, lui le ha preso il telefono: è stato accusato anche di

rapina, ha patteggiato.

Tags – Età 50, aggressione, minacce, distanze,

Fonte – https://www.gazzettadireggio.it/reggio/cronaca/2024/11/02/news/lite-tra-la-residente-e-il-cacciatore-lui-spara-poi-la-picchia-col-fucile-1.100611027

– 03.11.2024

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – SARDEGNA

Perdasdefogu, Ogliastra – Altro incidente di caccia in Sardegna, grave Fausto Palmas cacciatore 64enne, ferito alle braccia e ad un orecchio da un colpo di fucile a pallini, pare da un compagno di caccia.

Tags – munizione spezzata, elisoccorso

Fonte – https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2024/11/03/altro-incidente-di-caccia-in-sardegna-ferito-un-64enne_150e4ced-863c-4046-b916-f47bcacaa030.html#

-*05.11.2024

1 FERITO NON CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – PIEMONTE

Masserano: Grave l’operaio di 46 anni della Seab centrato a un occhio da un cacciatore all’interno dell’area di lavoro. Il responsabile è stato identificato, e un cacciatore 49enne.

Tags – Età 49, munizione spezzata, distanze

Fonte – https://primabiella.it/altro/operaio-della-seab-centrato-a-un-occhio-da-un-cacciatore/

– 10.11.2024

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – SARDEGNA

Orotelli, Sassari – Ancora un incidente di caccia: ferito un 62enne dal colpo di arma da fuoco alla gamba destra. in ospedale con l’elisoccorso

Tags – elisoccorso,

Fonte – https://www.castedduonline.it/orotelli-ancora-un-incidente-di-caccia-un-ferito-in-ospedale-con-lelisoccorso/

– 11.11.2024

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – VENETO

Nogarole, Vicenza – Ferito al volto da una rosata di pallini un cacciatore 65enne. L’arma, un fucile calibro 9, è sfuggita di mano a Antonio Zoso.

Tags – Età 65, incauto maneggio, munizione spezzata,

Alvese

Fonte – https://www.ilgiornaledivicenza.it/territorio-vicentino/arzignano/ferito-al-volto-da-una-fucilata-colpito-di-striscio-e-miracolato-1.12495384

17.11.2024

NON CONTEGGIATO – 14ENNE MORTO, PORTATO A CACCIA DAL PADRE – NON CONTEGGIATO

Trento – Mirko Petrolli, 14 anni, precipita in un canalone durante la battuta di caccia col padre e un altro cacciatore: gravissimo il 14enne, elitrasportato in ospedale, muore dopo 3 giorni. L’incidente è avvenuto sopra Cimone, lungo il sentiero del Corazza.

-18.11.2024

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – PIEMONTE

Cumiana: Cacciatore si ferisce al braccio al termine di una battuta di caccia a Borgata Picchi. Stava sistemando l’arma carica quando gli è partito un colpo che lo ha ferito al braccio.

Tags – incauto maneggio,

Fonte – https://www.ecodelchisone.it/news/2024-11-18/cumiana-volverese-si-ferisce-ad-braccio-termine-una-battuta-caccia-picchi-54174

– 21.11.2024

1 MORTO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – FRIULI V.G.

Trieste – Donna di 60 anni ferita e poi deceduta per un colpo di fucile durante una battuta di caccia. Denise Marzi Wildauer veniva ferita a una gamba, i pallini avrebbero sfiorato l’arteria femorale della donna. Cacciatrice ferita a morte a Basovizza, il colpo sparato da un 74enne.

Tags – Età 74, munizione spezzata, elisoccorso, incauto maneggio

Fonte – https://www.rainews.it/tgr/fvg/articoli/2024/11/cacciatrice-morta-il-colpo-sparato-da-un-80enne-trieste-basovizza-denise-marzi-wildauer-ce85a4a7-6894-47d0-bb89-ef2b9af5754d.html

– 24.11.2024

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – SARDEGNA

Thiesi, Sassari – cacciatore ferito da un colpo accidentale. L’uomo, 44 anni, è stato trasportato d’urgenza in ospedale con l’elicottero

Tags – elisoccorso, munizione unica

Fonte – https://www.unionesarda.it/news-sardegna/sassari-provincia/thiesi-cacciatore-ferito-durante-una-battuta-di-caccia-gi1pis6w

-28.11.2024

1 FERITO CACCIATORE – AMBITO VENATORIO – SARDEGNA

Siniscola, Nuoro – Incidente di caccia nelle campagne: un ferito in ospedale. L’uomo è stato raggiunto alla spalla da un colpo di arma da fuoco. Intervenuto l’elisoccorso. È accaduto in località Oreo, nella campagna di Siniscola.

Tags – elisoccorso

Fonte – https://www.unionesarda.it/news-sardegna/nuoro-provincia/siniscola-incidente-di-caccia-nelle-campagne-un-ferito-in-ospedale-aktexzdo