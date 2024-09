ASSOCIAZIONE VITTIME CACCIA * REPORT INCIDENTI« AD OGGI CONTIAMO DUE CACCIATORI MORTI E DUE FERITI»

14.33 - lunedì 16 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Stagione venatoria 2024 2025 -AVC OFFRE UN PRIMO REPORT SULLE VITTIME

Se l’apertura della caccia domenica 15 settembre ha già segnato una vittima grave – un anziano cacciatore ferito – nelle sole preaperture – dal 1 al 14 settembre in sedici regioni – avevamo già conteggiato ben due cacciatori morti e uno ferito in ambito venatorio, e due donne uccise dal padre/marito in ambito extravenatorio.

Ad oggi lunedi 16 settembre contiamo quindi

-2 cacciatori morti e 2 feriti in a.venatorio

-2 non cacciatori morti in a.extravenatorio,

ovvero 4 morti e 2 feriti

Nello specifico e in ordine cronologico si tratta di

– 1 cacciatore morto in a.v. a Caulonia, Reggio Calabria, 01.09.2024

– 1 cacciatore ferito in a.v. a Montalfano di Cupello, Chieti, Abruzzo, 01.09.2024

– 2 donne uccise in a.extravenatorio, Fratticciola Selvatica, Perugia, Umbria, news 10.09.2024

– 1 cacciatore morto in a.v. a Vobarno, Brescia, Lombardia, news 13.09.2024

– 1 cacciatore ferito in a.v. a Marcellina, Roma, Lazio, 15.09.2024.

La situazione, all’inizio di questa stagione venatoria 2024 2025, registra già il consueto e tragico bollettino di guerra che ogni anno ci obbliga a raccogliere e testimoniare questo scempio, che purtroppo non accenna a diminuire, contrariamente a quanto sostengono le associazioni venatorie.

Queste raccolte, d’altra parte, offrono a chi vuole comprendere questo assurdo fenomeno masochistico, uno spaccato più ampio di una realtà complessa e variegata. Da una parte la dipendenza da quella che definiscono Ars venandi, quella foga predatoria che attanaglia il cacciatore sanguigno (parte dei clienti di una politica di scambio), la politica che in tal modo incassa voti e può gestire il territorio nel solo interesse della categoria armata (alla faccia di chi ci vive e alle armi non ci pensa proprio essendo cittadini sereni e normali), lo sfruttamento del territorio e delle proprietà private nel solo interesse privato di aziende faunistico venatorie che sottraggono fondi e giardini privati a chi delle armi magari ha paura. Tante altre le sfaccettature che interessano il mondo venatorio, mondo costituito sempre da meno appassionati, sempre più vecchi e pericolosi.

Come il Caso di Perugia, un uomo anziano quasi 70enne con la sua licenza di caccia e porto d’armi rinnovato un anno prima, ma a cui da ben prima di un anno era stato diagnosticato un grave disturbo depressivo. Nonostante tutto aveva ancora le armi a disposizione, strumento usato per uccidere figlia e moglie in una serena giornata di sole.

Storie di ordinaria follia, Cacciatore spara ma sbaglia mira: colpito il cavo dell’alta tensione, il paese resta senza corrente elettrica. È successo in provincia di Arezzo domenica 15 settembre.

In che mani siamo, chi tutelerà i normali cittadini in questa stagione, visto che nella precedente 2023-2024 di vittime innocenti ne abbiamo contate ben 28!

6 MORTI e 22 FERITI, di cui 7 MINORI*

13 sono i FERITI Non-cacciatori in Ambito Venatorio, di cui 2 MINORI*

9 i FERITI Non-cacciatori in Ambito Extravenatorio, di cui 5 MINORI*

Fonte – www.vittimedellacaccia.org