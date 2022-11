ASSOCIAZIONE “TRANSDOLOMITES” * MOBILITÀ: « CONVEGNO “LA GRANDE BELLEZZA VIAGGIA IN TRENO”, AL MUSE DI TRENTO IL 18/11 (ORE 09.00) »

06.06 - mercoledì 16 novembre 2022

La Grande Bellezza viaggia in treno, è il titolo del convegno che il 18 novembre 2022, ore 09.00 -12,30 , si terrà al MUSE, Museo , Sala Conferenze Corso del Lavoro e della Scienza 3/Trento.

Data la tematica appassionante che viene proposta con questa occasione riteniamo che la definizione “ convegno” sia inesatto. Meglio definirlo uno show in onore della bellezza, l’obiettivo di parlare di ferrovia andando ben oltre il significato di mera infrastruttura sposando il messaggio ferroviario con le bellezze dei territori. Il viaggio diventa dunque esperienza fondamentale della vacanza, o del muoversi in un territorio. E solo la ferrovia è in grado di trasmettere simili emozioni.

Viaggiare non significa raggiungere una destinazione nel più breve tempo possibile, ma vivere un’esperienza più ampia, a contatto con natura e culture diverse. I percorsi a bordo di treni e bus nell’ambiente alpino e dolomitico si prestano particolarmente per questo tipo di esperienza, perché rappresentano un’ottima opportunità per ammirare in pieno relax la bellezza del paesaggio via via attraversato: dai terrazzamenti vitati alle cime montane, dai prati fioriti ai ghiacciai d’alta quota, dagli specchi lacustri alle foreste boscate. Usare un treno significa godere di un’esperienza di viaggio che si rinnova in tutte le stagioni e regala emozioni durante tutto l’anno.

Non solo: viaggiare porta con sé anche un arricchimento umano. Un viaggio dentro lo stesso vagone crea la possibilità di incontrare mille identità diverse, a volte pronte a raccontarsi ad ascoltare. Insomma, il viaggio è molto di più di uno spostamento e forse non è un caso se le stazioni più grandi del mondo non sembrano essere state costruite solo per il passaggio dei pendolari, ma anche per stupire i viaggiatori tanto da diventare, a loro volta, vere e proprie attrazioni turistiche. Uno spostamento in treno da un luogo ad un altro diventa quindi la possibilità per vedere qualcosa che non saremmo in grado di vedere attraverso l’oblò di un aereo o dal finestrino di un’autovettura correndo sulla strada.

Questo convegno focalizza l’attenzione sull’uso del mezzo pubblico, in particolare del treno, da una prospettiva diversa: non solo infrastrutturale, non solo economica, non solo trasportistica ma estetica e culturale.

Sono previsti gli interventi Giovanni Bort, Presidente della Camera di Commercio di Trento, Arch. Alessandro Franceschini, Architetto, Direttore scientifico de “Le giornate del turismo montano”, Walter Finkbohner, (CH)attualmente consulente del trasporto pubblico, Ilona Ott (CH) Responsabile rapporti Italia Mobilità viaggiatori BLS AG ( Trenino Verde delle Alpi BLS), Dimitri De Man (CH) Market Manager Europe South, West & Brazil, Swiss Travel System AG, Marco Ruggiu (CH) rappresentante per l’Italia di Ferrovia Retica,

Gianni Biasiutti, (CH) Responsabile al progetto della Ferrovia del Grimsel, Valeria Mascoli Fondazione Ferrovie dello Stato, Marta Struzzi ,Direttore generale Arsenale express – Gruppo Barletta S.p.A. Il treno della Dolce Vita, Marco Monaco DB Bahn Italia Srl Resp. Marketing e Relazioni Esterne,Marco Stabile, STA, Strutture Trasporto Alto Adige e Direttore d’Esercizio Ferrovia Val Venosta Il trenino del Renon,Alberto Sgarbi presidente di FiFTM (Federazione italiana delle Ferrovie turistiche e museali),Giulio Senes (UNIMI) Referente AMODO;” La collaborazione AMODO-RFI per la creazione dell’l’Atlante Mobilità Dolce in Italia”

Non solo viaggio ma un focus sulle potenzialità che il treno può esprimere nel momento in cui si crea una sinergia tra infrastruttura e le destinazioni turistiche, le grandi opportunità che i treni storici stanno facendo emergere e l’invito anche nella Regione Trentino-Alto Adige-Südtirol a porre maggiore attenzione a questa opportunità investendo con convinzione nell’offerta esperienziale del viaggio sui treni storici, il ruolo centrale del treno nell’ottica della raggiungibilità delle destinazioni di residenza e/o turistiche.

Accesso all’evento libero e gratuito trasmesso in diretta su Facebook: https://www.facebook.com/events/1293525174800864/