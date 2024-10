ASSOCIAZIONE PANIFICATORI – TRENTINO * TORINO – SALONE DEL GUSTO: «“IL PANE DELLE PALAFITTE“, TRA GLI EVENTI PIÙ SEGUITI DI TERRA MADRE»

20.48 - martedì 1 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Pane delle Palafitte, protagonista al Salone del Gusto di Torino. Il progetto dell’Associazione panificatori del Trentino tra gli eventi più seguiti di Terra Madre. L’Associazione Panificatori del Trentino è lieta di annunciare il grande riscontro ottenuto al Salone del Gusto di Torino 2024 con la presentazione del Pane delle Palafitte, un prodotto unico che racconta la storia antica del nostro territorio. Questa straordinaria iniziativa, frutto di ricerca e passione, ha permesso ai visitatori di Terra Madre di fare un vero e proprio viaggio indietro nel tempo, assaporando un pane realizzato secondo le tecniche preistoriche di 4.000 anni fa.

Il Pane delle Palafitte trae ispirazione da un reperto archeologico scoperto presso il Lago di Ledro, un sito di fondamentale importanza per lo studio della civiltà palafitticola in Europa. L’Associazione Panificatori del Trentino, in collaborazione con gli scienziati dei Musei Civici di Como, l’Università di Trento, il MUSE, la Camera di Commercio di Trento e l’Istituto Professionale Alberghiero di Rovereto – Arte Bianca e Pasticceria, ha avviato un progetto di recupero e ricostruzione delle antiche tecniche di panificazione utilizzate dagli abitanti dell’Età del Bronzo. Attraverso un’attenta analisi degli ingredienti e dei metodi di cottura preistorici, siamo si è riusciti a ricreare una forma di pane che non solo richiama i sapori del passato, ma porta con sé il valore storico e culturale di un’intera epoca.

Durante il Salone del Gusto 2024, il Pane delle Palafitte ha avuto un posto d’onore nello stand del Trentino. L’evento più atteso è stata la degustazione esclusiva, durante la quale i visitatori hanno avuto l’opportunità di assaporare questa specialità. Il pane, frutto di una lunga sperimentazione che ha visto la collaborazione di Maestri Artigiani Panificatori trentini, panificatori e docenti dell’Istituto di Arte Bianca e Pasticceria di Rovereto, è stato preparato con cereali antichi e cotto secondo modalità simili a quelle utilizzate 4.000 anni fa.

Emanuele Bonafini, Presidente dell’Associazione Panificatori del Trentino, ha espresso il suo entusiasmo per il progetto, sottolineando come questo pane rappresenti una perfetta fusione tra innovazione e tradizione: «Il Pane delle Palafitte non è solo un prodotto alimentare, ma un simbolo di quanto sia importante preservare e valorizzare la nostra eredità culturale. L’idea di ricreare un pane che affonda le sue radici nell’Età del Bronzo ci riporta alle origini della nostra civiltà e ci permette di riscoprire tecniche antichissime, che oggi rivivono grazie al lavoro dei nostri panificatori. Siamo orgogliosi di poter condividere con il pubblico di Terra Madre un pezzo della nostra storia, una storia che parla di fatica, creatività e capacità di adattamento alle risorse naturali disponibili e fieri che il lavoro realizzato sia stato riconosciuto con grande riscontro anche a livello nazionale da molti organi di informazione».

«Questa iniziativa ci permette di guardare al passato per ispirare il futuro. In un’epoca in cui l’industria alimentare si muove sempre più velocemente, noi vogliamo ricordare che il pane, alimento base delle nostre tavole, ha una storia che merita di essere conosciuta e rispettata. Il Pane delle Palafitte è una testimonianza di come la panificazione fosse già al centro della vita delle comunità antiche. È un pane semplice, ma ricco di significato, che dimostra quanto anche 4.000 anni fa il rapporto con la terra e con il cibo fosse sacro» ha aggiunto Bonafini.