“ASSOCIAZIONE METER“ * PEDOFILIA: «DISPONIBILE UNA GUIDA PRATICA ALL’USO DI FAMILY LINK, PER PROTEGGERE I MINORI ON-LINE»

ASSOCIAZIONE METER: Disponibile una guida pratica all’uso di Family Link per proteggere i minori online. L’Associazione Meter, da sempre impegnata nella protezione dei minori e nella lotta contro la pedofilia, annuncia la pubblicazione di una breve guida pratica per l’utilizzo di Family Link, uno strumento essenziale per la sicurezza digitale dei più piccoli.

Negli ultimi mesi, l’Osservatorio Mondiale contro la Pedofilia di Meter ha segnalato un incremento di minori esposti a contenuti pornografici online, con effetti psicologici profondi e duraturi. I genitori si sono rivolti a Meter, chiedendo supporto per proteggere i propri figli in un mondo digitale sempre più insidioso.

In risposta a queste richieste, Meter ha realizzato una breve guida completa per configurare e utilizzare Family Link, un’applicazione di Google che consente ai genitori di monitorare, gestire e limitare l’accesso dei propri figli a contenuti inappropriati. Questo strumento rappresenta una risorsa preziosa per garantire un ambiente digitale sicuro, educando al contempo le nuove generazioni a un uso responsabile della tecnologia.

Per maggiori dettagli e per vedere come configurare Family Link, vi invitiamo a visionare il video tutorial disponibile sul sito www.associazionemeter.org

Meter rinnova il proprio impegno nella tutela dei minori, con l’auspicio che l’accesso a strumenti come Family Link possano contribuire a ridurre i rischi a cui i minori sono esposti online.