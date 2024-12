ASSOCIAZIONE METER * CENTRO ANTIBULLISMO E CYBERBULLISMO: «UN SERVIZIO GRATUITO PER SCUOLE, ADOLESCENTI E FAMIGLIE»

10.25 - martedì 3 dicembre 2024

Associazione Meter lancia il Centro Antibullismo e Cyberbullismo: un servizio gratuito per scuole, adolescenti e famiglie. L’Associazione Meter, impegnata da anni nel contrasto alle forme di violenza sui minori, comprese quelle online, risponde alle nuove richieste di aiuto degli adolescenti con il Centro Anti-bullismo e Cyberbullismo. Questo mira a offrire un supporto completo a vittime, autori di bullismo e famiglie, attraverso interventi di ascolto, prevenzione e riabilitazione.

Don Fortunato Di Noto, presidente dell’Associazione Meter, dichiara:

“Pochi giorni dopo la Giornata dei diritti dei bambini e degli adolescenti, il nostro Centro Antibullismo e Cyberbullismo garantisce il diritto all’ascolto e all’attenzione a vittime e autori di bullismo. Anche chi ha compiuto atti di bullismo, ma vuole rimediare, può contattarci: è un primo passo verso la consapevolezza”.

Le scuole e l’Ufficio Fragilità- Servizio per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili della diocesi di Noto si mostrano sensibili ed attivi all’iniziativa sottoscrivendo un protocollo d’intesa al fine di creare sinergie operative e forme di collaborazione per valorizzare le specifiche potenzialità e per pianificare interventi mirati al contrasto del fenomeno del bullismo e cyberbullismo.

Le scuole aderenti:

2° ISTITUTO COMPRENSIVO “G.BIANCA” AVOLA

2° ISTISTUTO COMPRENSIVO “S.ALESSANDRA” ROSOLINI

10° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. GIARACÀ” SIRACUSA

3° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. VERGA” PACHINO

Le scuole e le Diocesi che intendono aderire all’iniziativa potranno contattare l’associazione e farne richiesta.

SERVIZI OFFERTI DAL CENTRO DI METER (gratuiti):

• Sostegno psicologico e psicoterapico: consulenze individuali e di gruppo per le vittime e i loro familiari.

• Riabilitazione per chi ha comportamenti aggressivi o antisociali.

• Consulenze interdisciplinari: supporto informatico, legale e psicologico.

• Prevenzione e sensibilizzazione: incontri formativi sull’uso consapevole delle nuove tecnologie, sui rischi del web e sull’affettività, rivolti alla comunità e agli istituti scolastici.

COME ACCEDERE AL SERVIZIO:

– Scansionare il QR Code Antibullismo e Cyberbullismo: disponibile presso le scuole e l’Ufficio Fragilità- Servizio per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili della diocesi di Noto che hanno siglato un protocollo d’intesa con Meter o presso le scuole e diocesi che ne faranno richiesta.

– Telefonare al Numero Verde: 800 455 270,

– Inviare un messaggio WhatsApp: 342 7319716.

Associazione Meter: da oltre 30 anni al fianco dei bambini, adolescenti e famiglie contro ogni forma di violenza.