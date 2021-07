ASSOCIAZIONE MAZZINIANA TRENTO * PANDEMIA: PIFFER, « IL GREEN-PASS È LA STRADA GIUSTA, LE MANIFESTAZIONI DEI GRUPPI ANTIVACCINISTI SONO IRRESPONSABILI E CONTROPRODUCENTI »

C.S. Associazione Mazziniana Trento: “Il Green-pass è la strada giusta. Cortei no-vax affollati di neofascisti”.

“L’utilizzo del Green pass è la strada giusta per combattere il diffondersi della pandemia e limitare gli effetti di una possibile quarta ondata.” Ad affermarlo è Massimiliano Piffer, presidente della sezione di Trento dell’Associazione Mazziniana Italiana, che continua: “Le manifestazioni dei gruppi antivaccinisti sono irresponsabili e controproducenti, con aspetti che rasentano l’assurdo: urlando slogan contro una presunta ‘Dittatura sanitaria’, sfilano infatti in cortei insieme ai membri di gruppi estremisti che spesso inneggiano alla dittatura fascista come fosse la panacea di tutti i mali”.

“Vaccinarsi, come ha affermato ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è un dovere morale e civico.” Continua Giacomo Dolzani, segretario dell’associazione: “Ai diritti e alle libertà personali vanno affiancati i doveri verso la comunità ma molti sembrano non averlo compreso, proseguendo con una visione egoistica, dannosa per il benessere comune.”

*

Associazione Mazziniana Italiana sezione di Trento “Beppino Disertori”