ASSOCIAZIONE MAZZINIANA – TRENTO * DDL FINE VITA: PIFFER, « L’APPROVAZIONE LEGGE È UN DOVERE, OLTRE CHE UN ATTO DI CIVILTÀ »

9:24 - 14/12/2021

Ddl Fine Vita: Ass. Mazziniana TN. Piffer, “Approvazione legge è un dovere e un atto di civiltà”. Dolzani, “Parlamento non si sottometta a ‘pro life’ e Cei”.

“L’approvazione del Ddl sul fine vita da parte del parlamento è un dovuto atto di civiltà nei confronti di tutti coloro che vivono soffrendo un’esistenza che loro stessi non reputano più dignitosa.” Ad affermarlo è Massimiliano Piffer, presidente della sezione di Trento dell’Associazione Mazziniana Italiana, il quale aggiunge: “Consentire, tramite una legge, a chi non sopporta più il peso di una malattia che non lascia più speranza di porre fine alla propria agonia è un dovere del parlamento, il quale non può esimersi dal legiferare in questo senso”.

“Nonostante l’ostruzionismo delle formazioni conservatrici, che con i loro emendamenti hanno cercato (e probabilmente continueranno a provarci) a svuotare di scignificato questa legge, ponendo limitazioni assurde, l’iter parlamentare questa volta deve portare a dei risultati tangibili.

“Continua Giacomo Dolzani, segretario dell’associazione, che aggiunge: “Le spinte di associazioni religiose cosiddette ‘pro life’, ma anche della Cei e del Vaticano, che tentano di interferire con l’attività legislativa delle camere non devono questa volta costituire un ostacolo che, in nome di un oscurantismo di stampo medievale, limita i diritti di tutti i cittadini che, in alcuni casi, per trovare il sollievo sono costretti ad agire nell’illegalità.”

Associazione Mazziniana Italiana sezione di Trento “Beppino Disertori”