ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI * EUTANASIA – CORTE COSTITUZIONALE: LIBERA, «FATE PRESTO, I MIEI TEMPI NON SONO QUELLI DELLA POLITICA E DELLA GIUSTIZIA»

18.24 - lunedì 28 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

A seguito della recente sentenza della Corte costituzionale 132/2025, “Libera”, 55enne toscana completamente paralizzata a causa della sclerosi multipla, non potrà, per ora, essere aiutata da un medico nella somministrazione del farmaco letale, come aveva chiesto. Il giudice dovrà, infatti, verificare a livello nazionale l’esistenza di strumentazioni per l’autosomministrazione. Nel frattempo le condizioni di “Libera” sono peggiorate, non riesce quasi più a parlare.

Filomena Gallo: “ll tempo non è una semplice variabile: diventa parte integrante del diritto stesso”.

Assistita dal collegio legale coordinato dall’avvocata Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, la donna al momento non può procedere autonomamente con l’assunzione del farmaco per il fine vita: non può autosomministrarsi il farmaco letale a causa delle sue condizioni fisiche ma neanche ottenere la somministrazione del farmaco letale da parte del medico.

Queste le parole di “Libera”, affidate all’Associazione Luca Coscioni, a seguito della sentenza:

“Capisco che sia difficile comprendere davvero cosa significhi per me continuare ad aspettare. Ma è proprio questo il punto: i miei tempi non sono quelli della politica. I parlamentari hanno rinviato la discussione sul fine vita a settembre, come se la mia malattia potesse prendersi una pausa estiva. I miei tempi non sono neanche quelli della giustizia. I giudici chiedono altra documentazione, altri approfondimenti. Ma ogni giorno in più, per me, è sofferenza. Ogni giorno in più è tortura, è umiliazione. Vi chiedo una sola cosa: fate presto”.

“La Corte costituzionale non entra nel merito della questione di legittimità costituzionale esaminando l’articolo 579 codice penale, non chiude la porta, anzi ribadisce e rilancia alcuni principi fondamentali del diritto costituzionale: il diritto all’autodeterminazione e il ruolo attivo del Servizio sanitario nazionale nel fine vita. Ora il procedimento su ‘Libera’ torna al tribunale di Firenze, che dovrà effettuare delle verifiche su scala nazionale, coinvolgendo anche il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità.

La Corte non elude il nucleo del problema: chiarisce che, una volta verificate tutte le condizioni stabilite dalla sentenza n. 242/2019 (caso Cappato/Dj Fabo) e ribadite nelle n. 135/2024 e 66/2025 — ovvero patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, capacità di autodeterminazione e decisione libera e consapevole — la persona interessata si trova in una situazione soggettiva tutelata costituzionalmente. L’urgenza è evidente: le condizioni cliniche di ‘Libera’ stanno peggiorando e ogni ulteriore rinvio rischia di trasformarsi in una concreta negazione del diritto che le è stato già riconosciuto. In questi casi, il tempo non è una semplice variabile: diventa parte integrante del diritto stesso”, ha dichiarato l’avvocata Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni e legale di “Libera” di cui coordina anche il collegio di studio e difesa*

APPROFONDIMENTO PER I MEDIA: LA SENTENZA DELLA CONSULTA

EUTANASIA, ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI: LA CORTE COSTITUZIONALE NON ENTRA NEL MERITO E CHIEDE VERIFICHE SULLA STRUMENTAZIONE IDONEA PER “LIBERA”, MA NON HA DICHIARATO INAMMISSIBILE L’AIUTO DEL MEDICO

La Corte costituzionale, con la sentenza 132/2025, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 579 del codice penale per difetto di motivazione circa la reperibilità dei dispositivi di autosomministrazione.

Secondo la Corte, prima di sollevare la questione, il tribunale di Firenze avrebbe dovuto coinvolgere anche organismi specializzati operanti a livello centrale (come l’Istituto Superiore di Sanità) per verificare se esistano strumenti che “Libera” fosse in grado di attivare.

“Libera” ha rifiutato la sedazione profonda perché vuole essere lucida e cosciente fino alla fine. Per questo aveva presentato un ricorso d’urgenza al tribunale di Firenze, con un’azione di accertamento, affinché autorizzasse il medico di fiducia alla somministrazione del farmaco.

Questo intervento diretto del medico però oggi integrerebbe il reato di omicidio del consenziente, punito dall’articolo 579 del codice penale con la reclusione fino a 15 anni.

Il tribunale di Firenze, il 30 aprile scorso, aveva quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale sull’articolo 579, che punisce “chiunque cagiona la morte di un uomo col consenso di lui”, senza ammettere eccezioni. Questo contrasta con l’attuale formulazione dell’articolo 580, che depenalizza l’aiuto al suicidio per persone nelle condizioni di “Libera”.