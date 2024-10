ASSOCIAZIONE “LUCA COSCIONI” * DIRITTI CIVILI: «DALLE LEGGI REGIONALI SUL FINE VITA, ALLA PMA PER TUTTE E LA SALUTE IN CARCERE»

15.45 - domenica 13 ottobre 2024

Gli obiettivi per il 2025 dopo il Congresso Nazionale annunciati da Filomena Gallo e Marco Cappato, confermati leader dell’associazione per le libertà civili.

Al termine del Congresso dell’Associazione Luca Coscioni sono stati delineati gli obiettivi per il 2025, con la riconferma di Filomena Gallo come Segretaria Nazionale e Marco Cappato come Tesoriere. Inoltre, Mina Welby, Marco Gentili e il Professor Michele De Luca continueranno a guidare l’associazione in qualità di Presidenti. In un contesto di crescente attenzione sui diritti civili, l’associazione si impegnerà a potenziare la propria azione in settori cruciali come il fine vita, la fecondazione assistita, l’aborto e le condizioni nelle carceri e disabilità, ma anche ricerca scientifica.

“Non si tratta di un semplice elenco di punti ideologici; questi temi rappresentano persone e le loro urgenze. Alcuni argomenti si impongono con forza e sono incarnati da attivisti, giuristi e volontari sul territorio. L’Associazione è uno strumento nelle mani di chi desidera tradurre le proprie esigenze in azioni politiche concrete” dichiarano Marco Cappato e Filomena Gallo.

“Ribadiamo il nostro impegno a affrontare temi che spesso ricevono poca attenzione, come l’assistenza e la cura delle persone fragili, che rischiano di scomparire dalle agende politiche. Ci proponiamo di affiancarle con interventi concreti, affinché non diventino invisibili. Siamo pronti a metterci a disposizione per conseguire obiettivi essenziali per una società più giusta e inclusiva. L’Associazione Luca Coscioni continuerà a lottare per i diritti umani, garantendo che ogni individuo possa beneficiare del progresso scientifico e delle sue applicazioni. Insieme, ci impegniamo a costruire un futuro più equo e inclusivo per tutti”.

Fine Vita

Il diritto di scegliere come e quando concludere la propria vita è al centro delle azioni dell’Associazione. Nel 2025, l’associazione sosterrà le proposte di legge regionali “Liberi Subito”, per garantire procedure rapide e trasparenti per chi desidera richiedere la morte volontaria medicalmente assistita. Proseguiranno anche le iniziative nonviolente per la legalizzazione dell’eutanasia, puntando sulla piena applicazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).

Fecondazione Assistita

Un altro obiettivo chiave è garantire l’accesso universale alla procreazione medicalmente assistita. L’associazione intende monitorare l’applicazione della legge 40 del 2004 e promuovere l’accesso alle tecniche di fecondazione assistita per tutte le persone, incluse le coppie dello stesso sesso e le persone single. Si prevede anche di estendere il rimborso delle spese per le donazioni di gameti e garantire che tutte le tecniche di fecondazione siano incluse nei Nomenclatori tariffari.

Aborto

L’Associazione continuerà a lavorare per garantire il pieno accesso all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG). Nel 2025, si prevede l’ampliamento della campagna “Mai Dati”, con l’obiettivo di raccogliere e pubblicare dati aperti sullo stato di applicazione della legge 194, affinché il Ministro della Salute rispetti l’obbligo di relazione annuale al Parlamento. Inoltre, l’associazione si impegnerà a migliorare l’accesso alla procedura farmacologica per l’IVG e a garantire la disponibilità della prostaglandina per l’auto-somministrazione a domicilio.

Carceri

Infine, l’Associazione si propone di promuovere il diritto alla salute nelle carceri. Saranno proseguite le iniziative istituzionali e pubbliche per garantire che le 102 ASL rispettino i diritti dei detenuti in tutti i 189 penitenziari italiani. È fondamentale che ogni persona, indipendentemente dal proprio stato, possa accedere a servizi sanitari adeguati e dignitosi.

Altri Obiettivi

Oltre ai temi prioritari, l’Associazione Luca Coscioni punta anche a:

Ricerca su Embrioni e Malattie Rare: Sostenere la ricerca scientifica e promuovere l’accesso a nuove terapie.

Biotecnologie Vegetali e Carne Coltivata: Promuovere politiche che favoriscano l’innovazione e la sostenibilità nel settore alimentare.

Diritto alla Scienza: Difendere il diritto di ogni individuo all’accesso alla scienza e alle sue applicazioni.

Salute Mentale: Garantire il diritto alla salute mentale e promuovere l’accesso a servizi adeguati.

Disabilità e Inclusione: Adozione da parte dei Comuni dei piani di eliminazione barriere architettoniche.

