ASSOCIAZIONE GAYLIB * MARINA BERLUSCONI CAVALIERE: «STA RIDANDO VOCE E ALLE ISTANZE LIBERALI CHE MANCANO AL GOVERNO MELONI, FI ASCOLTI LE SUE PAROLE»

L’associazione GayLib esprime soddisfazione e gioia per la nomina odierna di Marina Berlusconi Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana. “L’onorificenza che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha voluto riconoscere a Marina Berlusconi e la sua dedica al papà, presidente Silvio Berlusconi, è l’ennesimo segnale di una continuità umana e ideale tra due intelletti illuminati da valori e propositi autenticamente liberali dei quali il dibattito politico in atto nel Paese non può continuare oltre a fare a meno” dichiara il segretario politico del gruppo, Daniele Priori.

“L’auspicio è che Forza Italia sappia cogliere pienamente gli stimoli che coraggiosamente in materia di diritti civili sono giunti proprio da Marina Berlusconi nel corso degli ultimi mesi. Temi che non è possibile rimuovere dalla quotidianità italiana perché le persone e le famiglie lgbt+ vivono in Italia come nel resto d’Europa e del mondo” prosegue la nota dell’associazione.

“Nel nostro Paese, però, sussiste ancora il problema dell’essere riconosciuti di fatto solo parzialmente: senza una reale uguaglianza nell’ambito del diritto di famiglia, senza un chiaro riconoscimento della genitorialità che moltissime persone omoaffettive vivono in una forma di semiclandestinità, senza la possibilità di mettersi a disposizione liberamente per fare richiesta di affido o adozione di minori.

E ancora anche senza una tutela minima che riconosca l’istigazione all’odio e alla violenza omo-transfobica verso le cittadine e i cittadini – fortunatamente sempre più visibili – appartenenti alla comunità Lgbt+ come aggravante nel Codice penale italiano” aggiungono Renato Dalla Zuanna e William Grandonico, consiglieri dell’associazione.

“Questi sono solo alcuni dei temi che l’agenda di un governo realmente liberale dovrebbe tenere a mente” conclude il presidente Luca Maggioni. “Ci auguriamo di cuore che il neo-Cavaliere Marina Berlusconi possa e voglia continuare a farsi portavoce più che mai autorevole di istanze che non dovrebbero avere colore politico di destra o di sinistra ma due sole bandiere: quella italiana e quella europea di cui il nostro Paese deve continuare ad essere cuore, mente e anima”.