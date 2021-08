ASSOCIAZIONE CITTÀ DEL VINO * CONCORSO “GRAPPA AWARD 2021“: « A ISERA PREMIATI I DISTILLATORI TRENTINI PISONI – RONER – PEZZI – MARZADRO – CASIMIRO – PILZER – PAOLAZZI – D’ANAUNIA »

Dal Trentino Alto Adige alla Calabria, dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia al Veneto, dalla Toscana al Lazio: ecco l’Italia delle migliori grappe premiate a Palazzo de Probizer ad Isera a conclusione del Concorso nazionale promosso dall’ Associazione Città del Vino. La seconda edizione di “Grappa Award 2021” si è rivelata un successo sia in termini di partecipazione (80 grappe provenienti da tutta Italia), ma soprattutto per l’alta qualità dei prodotti in concorso.

«La grappa finalmente sta diventando un prodotto di eccellenza – ha affermato il professor Sergio Moser della Fondazione Edmund Mach di San Michele e presidente di una delle commissioni di assaggio – e voi ne siete i protagonisti indiscussi. Vi assicuro che è stato difficile assegnare il punteggio finale di valutazione visto l’elevato livello qualitativo: complimenti a tutti».

A fare la parte del leone sono stati i distillatori del Trentino Alto Adige. In particolare hanno collezionato 3 Gran Medaglie d’Oro (due alla distilleria Fratelli Pisoni e una alla Roner Spa Distillerie), 13 Medaglie d’Oro (due alla Distilleria Pezzi, una alla Distilleria Marzadro, una alla Distilleria Casimiro, tre alla Distilleria Pilzer, due alla Distilleria Fratelli Pisoni, tre alla Distilleria Paolazzi, una alla Roner Distillerie), 5 Medaglie d’Argento (una alla Distilleria D’Anaunia, una alla Distilleria Fratelli Pisoni, due alla Roner Distillerie e una alla Distilleria Pezzi) e 3 Medaglie di Bronzo (tutte assegnate alla Roner Distillerie).

Il concorso per le migliori grappe d’Italia, come hanno spiegato Carlo Rossi (ambasciatore e consigliere nazionale Città del Vino) e Franco Nicolodi (ambasciatore e coordinatore Città del Vino del Trentino) è una sezione del concorso enologico nazionale International Wine City Challenge (già conosciuta come la “Selezione del Sindaco”) che quest’anno si è svolto a Castelvetro di Modena con la partecipazione di 1.500 vini.

Ottima l’affermazione delle cantine della regione premiate con molte medaglie d’oro e di argento; ad Isera sono stati consegnati i diplomi alle cantine del Trentino che non erano presenti a Modena, vale a dire le Cantine sociali di Aldeno, di Avio e di Isera, l’Agraria di Riva del Garda, la cantina Delaiti di Aldeno e l’azienda agricola Reví sempre di Aldeno.

Premiati i produttori ma anche i sindaci dei Comuni nei quali producono il loro vino perché, come ha spiegato il presidente nazionale delle Città del Vino Floriano Zambon “è fondamentale una straordinaria simbiosi fra territorio e produttori: un buon vino che sa trasmettere emozioni nei suoi componenti ha, oltre alla qualità delle uve, anche il territorio. E voi viticoltori e distillatori siete gli ambasciatori del vostro territorio, un territorio splendido come quello della Vallagarina nel quale ci troviamo”.