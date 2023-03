ASSOCIAZIONE ARTIGIANI – TRENTINO * CENSIMENTO FORZE LAVORO: PRESIDENTE SEGATTA, « BOLZANO HA RETTO MEGLIO (-1,7%), PIÙ IN DIFFICOLTÀ TRENTO (-12,4%) »

14.28 - martedì 28 marzo 2023

“I dati – spiega Marco Segatta, presidente dell’Associazione artigiani del Trentino – riguardano gli iscritti all’albo artigiani della Camera di commercio e il calo è iniziato tra il 2010 e il 2012, un crollo dovuto in particolare alla crisi dell’edilizia ma un po’ tutti i settori hanno sofferto in via generale. Negli ultimi anni si nota una sorta di inversione di trend, siamo intorno ad un più 3 percento sulla scia delle imprese edili in netta ripresa. Questo ci permette di guardare al futuro con maggiore fiducia anche se resta il problema del ricambio generazionale, si deve lavorare soprattutto in questa direzione sui giovani nelle scuole per avvicinare i ragazzi al mondo artigiano che può dare soddisfazioni lavorative e economiche”.

La provincia di Bolzano ha retto meglio con un -1,7% mentre più in difficoltà Trento che si attesta a -12,4%. Un dato che si traduce rispettivamente in -270 attività (da 15.900 a 16.630) a -2.324 esercizi (da 18.750 a 16.426). “Le politiche e il territorio sono simili, la differenza è di tipo culturale – aggiunge Segatta – l’Alto Adige è molto più legato al mondo tedesco e per questo sono riusciti a reggere meglio rispetto al Trentino. Dopo l’epidemia di Covid, però, c’è stata un’inversione di tendenza, ci sono più opportunità e lavoriamo per riuscire a seminare per il futuro. Inoltre c’è stata una ripartenza dell’edilizia e vediamo le prossime decisioni e il peso del 110%”.

*

Marco Segatta

Presidente dell’Associazione artigiani del Trentino – Confartigianato